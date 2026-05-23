正式進入「九紫離火運」時代，火能量的波動正悄悄改寫個人磁場。命理專家小孟老師發布最新預警指出，未來 5 年大運期間將有 4 個生肖受此氣場影響最為強烈，運勢會出現劇烈「大震盪」。這段期間，有人的事業將迎來黃金轉骨期，也有人需面臨破財與健康的雙重考驗，務必提早布局以應對變動。
🟡 震盪警告組：這 2 生肖防破財傷身
在九紫離火運的初期，以下兩個生肖受火能量衝擊較為直接，建議採取保守策略以守住財運：
🟡 財運爆發組：虎、兔迎「木火相生」貴人運
標題中點名的虎、兔生肖，則在未來五年擁有極佳的增值機會，是這波離火運的最大贏家：
小孟老師在分析生肖運勢時強調，未來五年的變動極快，心理與實體的「斷捨離」同樣重要。
除了個人運勢的起伏，外在環境的佈局往往是承接好運的關鍵。針對居家風水，命理師楊登嵙曾特別提醒，家中的大門玄關正是財氣進出的「氣口」，若此處堆放雜物、假花，或擺放禁忌物品，即便迎來五年大運，財氣也難以留存。趁著週末將玄關整頓明亮，讓居家磁場配合離火運的流動，才是真正掌握財運的專業決策。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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在九紫離火運的初期，以下兩個生肖受火能量衝擊較為直接，建議採取保守策略以守住財運：
- 生肖蛇：慎防創業陷阱、顧好體能
火運能量易導致體能過度消耗。小孟老師提醒，屬蛇者未來 5 年需特別留意長輩健康；若有創業念頭，務必選擇「低成本」切入，避免大筆資金因波動造成難以挽回的財務黑洞。
- 生肖馬：瓶頸轉骨、戒焦戒躁
雖與火運屬性相近，但過強的能量易引發盲目冒進。小孟老師建議屬馬者，若在投資理財上遇到卡關，應適時做出改變並嚴格控管風險，避免在五年內因衝動決策導致財產大失血。
標題中點名的虎、兔生肖，則在未來五年擁有極佳的增值機會，是這波離火運的最大贏家：
- 生肖虎：貴人提攜、財運層次提升
屬木的生肖虎與離火運形成「木火相生」格局。未來 5 年內，屬虎者的事業有望出現質變，且特別容易獲得長輩或業界貴人助陣。若能多聽從專業建議，身價翻倍並非難事。
- 生肖兔：能見度大開、工作獲肯定
火能助木，這代表屬兔者過往的努力將在未來 5年大運 內轉化為實質財富。在職場上的專業度會被更多人看見，不僅有機會獲得大幅加薪，甚至是開展斜槓事業的絕佳契機。
小孟老師在分析生肖運勢時強調，未來五年的變動極快，心理與實體的「斷捨離」同樣重要。
除了個人運勢的起伏，外在環境的佈局往往是承接好運的關鍵。針對居家風水，命理師楊登嵙曾特別提醒，家中的大門玄關正是財氣進出的「氣口」，若此處堆放雜物、假花，或擺放禁忌物品，即便迎來五年大運，財氣也難以留存。趁著週末將玄關整頓明亮，讓居家磁場配合離火運的流動，才是真正掌握財運的專業決策。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。