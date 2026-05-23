家裡的門面不僅代表主人的品味，在風水學中更是至關重要的「氣口」。為什麼同樣的房屋格局，有人住進去風生水起，有人卻總是財路不順？名門易理楊登嵙博士點出，大門就像人的口鼻，是好運與財氣進入的管道，若佈置出錯等於將財神拒之門外。他特別整理出 3 個最常見的「大門風水 NG 擺設」，警告這些行為會讓住戶「越住越窮」。
🟡 禁忌一：開門見鏡（財氣全被反射）
許多人為了出門前整理儀容，會在玄關裝設大鏡子，但這正是最容易犯的錯誤。
🟡 禁忌二：鞋子亂丟、堆積雜物（穢氣堵塞呼吸道）
大門口最忌諱「味煞」，若玄關堆滿發臭的鞋子或回收廢棄物，會讓氣口變得混濁。
不少人為了美觀或圖方便，會在玄關擺放假花，這在風水專家的眼中是大忌。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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許多人為了出門前整理儀容，會在玄關裝設大鏡子，但這正是最容易犯的錯誤。
- 命理觀點： 鏡子具有反射與化煞的作用。若鏡子正對大門，會將剛進門的財氣直接反射出去，導致「財氣不聚」，即便賺得多也留不住錢。
- 環境心理學： 半夜回家若在昏暗中被鏡中倒影驚嚇，易引發交感神經過度興奮。長期下來，住戶容易焦慮、睡眠品質下降，進而影響職場決策。
大門口最忌諱「味煞」，若玄關堆滿發臭的鞋子或回收廢棄物，會讓氣口變得混濁。
- 命理觀點： 氣口被穢氣堵塞，好運自然進不來，還容易引發家人在工作上招致小人是非。
- 生活避坑： 髒亂的鞋子容易滋生細菌。楊登嵙建議，保持玄關「乾淨、整潔、明亮」是招財的第一原則。將不穿的鞋子收進鞋櫃，就是最簡單的轉運法，能讓家宅的呼吸道恢復暢通。
不少人為了美觀或圖方便，會在玄關擺放假花，這在風水專家的眼中是大忌。
- 人際地雷： 風水講究「生氣」，假花是死物，容易招來「虛情假意」的爛桃花或無效社交。
- 財庫危機： 擺放空花瓶則暗喻著「財庫空空」。若想提升家運，應選擇常綠的闊葉植物，並隨時修剪枯葉，避免產生象徵衰敗的「敗象」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。