天團五月天帶著「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會重返台北大巨蛋開唱，於7 / 3 、4 、5 、8 、10 、11 、12 一連七場帶來精彩演出，官方也預告演唱會五大彩蛋「與龍共舞」、「巨幕舞台」、「巴士環場」、「炫映天幕」及「驚喜歌單」，消息一出讓粉絲們等不及搶票。五月天大巨蛋演唱會門票今（23）日於拓元售票系統開賣，共分為三階段「親子套票區」、「玉山卡友專區」可提前購買，中午11點全區全面開賣，《NOWNEWS今日新聞》為大家整理出搶票攻略，希望五迷們都能順利買票進場！
以下為本文重點
演出時間：2026 /7/3 (五)‧7/4 (六)‧7/5 (日)‧7/8 (三)‧7/10 (五)‧7/11 (六)‧7/12 (日)
➤週三/五場次 19:00 開演
➤週六/日場次 18:30 開演
演出地點：台北大巨蛋
售票日期：2026/5/23（六）
售票網站：拓元
五月天演唱會票價＆座位圖
➤瘋狂世界 搖滾區 NT$ 5525 / 4525
➤看台區 NT$ 4225 / 3225 / 2225 / 1525
➤看台身障席 NT$ 2112 / 1612
視線瑕疵區：場館本身的既有安全設施（如欄杆、牆壁等）會影響往主舞台觀賞之視線（影響範圍 L2-L5層看台各區前排座位）。
五月天演唱會親子套票區（09:30開賣，限區限量）
購票規則：
五月天演唱會玉山卡友專區（10:00開賣，限玉山銀行信用卡及簽帳金融卡，限區限量售完為止）
⚠️提醒：本場館L2/L3/L4/L5層看台有一定高度，如有懼高症者，建議評估自身狀況後再行購買。
【購票流程】
①點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」 。
②請輸入預購代碼／信用卡卡號的前Ｎ碼／該問題的答案。
③先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域，（建議可選電腦配位提升搶票速度）。
➤電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數。
➤自行選位者，點選所需座位後按「確認座位」，接著(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。
⑤選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」，信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
⚠️注意：信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為「訂單成立」。
五月天演唱會全區購票流程（11:00全面開賣 ）
⚠️若顯示「刷卡失敗」，05/23開賣當天11:30之前刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至「訂單查詢」中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款。
【購票流程】
①點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」 。
②先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域。
➤電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數。
➤自行選位者，點選所需座位後按「確認座位」，接著(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。
③選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」，信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
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- 五月天演唱會時間、地點
- 五月天演唱會票價＆座位圖
- 五月天演唱會親子套票區
- 五月天演唱會玉山卡友專區
- 五月天演唱會全區購票流程
演出時間：2026 /7/3 (五)‧7/4 (六)‧7/5 (日)‧7/8 (三)‧7/10 (五)‧7/11 (六)‧7/12 (日)
➤週三/五場次 19:00 開演
➤週六/日場次 18:30 開演
演出地點：台北大巨蛋
售票日期：2026/5/23（六）
售票網站：拓元
五月天演唱會票價＆座位圖
➤瘋狂世界 搖滾區 NT$ 5525 / 4525
➤看台區 NT$ 4225 / 3225 / 2225 / 1525
➤看台身障席 NT$ 2112 / 1612
五月天演唱會親子套票區（09:30開賣，限區限量）
購票規則：
- 每場限量400組。
- 每人每場次限購一組親子套票（購買前須先進行手機驗證，驗證通過方可開始購票，未完成驗證者恕無法購票，建議提早完成）。
- 每組套票至少有1位大人，最多2位大人。
- 僅能選票價、區域，無法選擇座位。
- 付款方式僅限信用卡付款，信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來），購票前請先確認信用卡額度是否足夠。若5/23當天10:00之前刷卡失敗之訂單，則以ATM虛擬帳號付款。
- 本次親子套票納入「年滿 60歲以上長者」。
- 親子套票皆為現場取票。
- 每人每場限購4張（購買前須先進行手機驗證，驗證通過方可開始購票，未完成驗證者恕無法購票，建議提早完成）。
- 付款方式僅限「信用卡付款」，玉山銀行發出之VISA、MasterCard、JCB、簽帳金融卡，購票前請先確認信用卡額度是否足夠。進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗。
⚠️提醒：本場館L2/L3/L4/L5層看台有一定高度，如有懼高症者，建議評估自身狀況後再行購買。
【購票流程】
①點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」 。
②請輸入預購代碼／信用卡卡號的前Ｎ碼／該問題的答案。
③先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域，（建議可選電腦配位提升搶票速度）。
➤電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數。
➤自行選位者，點選所需座位後按「確認座位」，接著(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。
⑤選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」，信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
⚠️注意：信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為「訂單成立」。
五月天演唱會全區購票流程（11:00全面開賣 ）
- 每筆訂單限購4張，每人每場限購4張，不得跨場次訂購（購買前須先進行手機驗證，驗證通過方可開始購票，未完成驗證者恕無法購票，建議提早完成）。
- 付款方式僅限「信用卡付款」，VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡。
⚠️若顯示「刷卡失敗」，05/23開賣當天11:30之前刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至「訂單查詢」中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款。
【購票流程】
①點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」 。
②先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域。
➤電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數。
➤自行選位者，點選所需座位後按「確認座位」，接著(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。
③選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」，信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。