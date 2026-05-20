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▲鮪魚轉戰YouTube，影片上傳時間不固定，加上形象問題導致流量慘淡。（圖／翻攝自徐瑋吟YouTube）

▲辜莞允（如圖）被閨密鮪魚提告，獲檢方不起訴。（圖／翻攝自辜莞允IG@nolovehowll）

女星「鮪魚」徐瑋吟今（20）日被爆出與已婚富二代在車上接吻，再度因感情話題受到關注，不過回顧她過往演藝生涯，最轟動的事件之一仍是2019年與昔日閨密辜莞允爆出的「偷拍裸照疑雲」，當年2人因錄製《愛玩客》前往帛琉出外景，沒想到卻從好友演變成對簿公堂，也讓雙方形象大受衝擊，近年鮪魚則逐漸淡出傳統綜藝圈，自掏腰包轉往YouTube經營旅遊頻道，但發展始終不如預期。徐瑋吟最早因參加《我猜我猜我猜猜猜》打開知名度，之後進入《國光幫幫忙》擔任助理主持，以自然直率的風格逐漸受到觀眾喜愛，而她演藝生涯最具代表性的作品，則是與小鐘搭檔主持長達9年的《愛玩客》，2人多年來跑遍各國出外景，累積不少忠實觀眾，不過後來節目改版，她甚至是在錄影期間才得知遭撤換，當時也讓她相當錯愕。離開電視圈後，鮪魚將重心轉往YouTube，延續自己擅長的旅遊內容，陸續拍攝日本、冰島與歐洲等海外影片，希望打造個人旅遊品牌，然而經營自媒體成本遠比外界想像高，她除了得自行負擔機票、住宿與拍攝費用，甚至不少飯店也必須自掏腰包入住，在缺乏穩定贊助與流量支撐下，多數影片點閱始終僅有數千觀看，也讓她坦言經營頻道越來越吃力。不過鮪魚出道以來最受矚目的事件，仍是與辜莞允的偷拍裸照疑雲，2019年3月2人與小鐘一起前往帛琉錄製《愛玩客》，期間因鮪魚手機泡水故障，於是向同房的辜莞允借平板使用，卻意外發現裡面疑似存有偷拍自己的裸照，甚至還曾傳給男友觀看，讓她當場情緒崩潰，2人多年閨密情也因此徹底決裂，事件曝光後震撼娛樂圈。事後徐瑋吟委託律師提告辜莞允妨害秘密與妨害風化等罪，不過檢方最後以證據不足為由做出不起訴處分，雖然案件未正式定罪，但事件仍對辜莞允形象造成巨大衝擊，當時不僅工作量明顯減少，還一度傳出與男友感情生變，陷入出道後最大低潮，而鮪魚後續談到此事時也曾在節目上忍不住紅了眼眶，如今再度捲入感情風波，也讓她的演藝與私生活再次受到關注。