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▲阿Sa（右）說自己遺照也選好了，每5年會換一張新的。（圖／微博＠莫管勞資）

43歲港星「阿Sa」蔡卓妍上月28日宣布婚訊，嫁給小她10歲的健身教練Elvis，兩人目前一起住在阿Sa名下的豪宅。據悉，阿Sa於香港有5處房產，合計市價超過1億港幣（約新台幣4億元）；對人生很有規劃的阿Sa早在4年前就透露，自己已經立好遺囑，寫清楚財產分配，她更固定每5年就會幫自己挑一張新的遺照，身後事不想太麻煩他人。阿Sa 4年前登上中國節目《因為是朋友呀》，分享自己的價值觀，她說從小媽媽就教育她，做任何事情都要想好最好、最壞的打算，因此她很早就已經寫好遺囑了，「我已經把我的平安紙（遺囑）寫好，我的遺照也選好了，我每5年會換一次」。此言一出，讓現場眾人相當詫異，好友霍汶希更吐槽阿Sa太過悲觀。阿Sa則解釋，自己做這些準備就是不希望她離開時，身邊親友太傷心，「遺照我都選開心的照片，我就是怕你們會選那種很悲慘啦、很黑白的照片，所以我就選彩色，然後笑的。」阿Sa說這些都只是自己腦海中的規劃，因為她覺得人死了之後，都不知道會發生什麼事， 但是留在這個世界上的人才是最難過的，所以如果可以的話，阿Sa還想拍影片留給家人，「讓他們不要那麼傷心」。而阿Sa是香港演藝圈著名的「樓后」，名下有5處房產，地點位在紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅，還有她目前和老公自住的香港東半山司徒拔道豪宅。這些房產加起來總價超過1億港幣，阿Sa每月光是收租，就能進帳20萬港幣（約新台幣80萬元），資產相當可觀，也難怪她也提早立遺囑分配。