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▲M1A2T戰車。（圖／記者呂炯昌攝）

立委徐巧芯昨日質詢行政院長卓榮泰，提及近來聽聞國軍弟兄傳出M1A2T戰車有嚴重缺料且妥善率低落，甚至維修未達標準，這是假消息嗎？對此，國防部長顧立雄回應說，就自己與陸軍了解，目前在接裝過程中，沒有任何缺裝或後勤維修上的問題。陸軍今（20）日表示，M1A2T戰車高達96%以上立院昨日邀請行政院與國防部「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，徐巧芯質詢時提及近來聽聞國軍弟兄傳出M1A2T戰車有嚴重缺料且妥善率低落，甚至維修未達標準。顧立雄回應說，就自己與陸軍了解，目前在接裝過程中，沒有任何缺裝或後勤維修上的問題。徐巧芯回應，所有國軍弟兄都聽到了，部長說M1A2T的缺料跟妥善率低落是假消息，因為很多國軍弟兄反應與抱怨，「既然你說是假的，那你自己去跟他們解釋」。陸軍今日於新竹地區辦理M1A2T戰車戰備偵巡媒體採訪活動，584旅後勤副旅長張嘉顯上校受訪表示，現在M1A2T戰車目前維持的高戰備妥善率是96%以上，從接裝完之後，經過嚴格的訓練，這些裝備正常的損耗是非常正常的。損耗的部分，584旅會結合美方的技術代表以及陸軍的維保團隊，按照補保的作業程序，來完成裝備的恢復妥善。目前料件的部分，都已經撥補到各基地、廠、中心來使用以及運用，M1A2T恢復妥善是沒有問題的。他補充說，4％的損耗是正常運作的損耗，是正常比例。張嘉顯強調，為維持M1A2T 戰車妥善與戰備效能，單位平時即依程序落實車輛檢整及裝備維保作業，目前均維持高妥善率，相關裝備缺失均由維保人員於車檢期間主動發現，由赴美受訓師資及美方技術代表共同完成檢修；另陸軍已依戰、演訓經驗常數籌補充裕備份料件，現階段亦結合美方技術支援服務、赴美受訓維保師資及聯保廠共同維護裝備妥善，滿足戰備任務需求。媒體詢問M1A2T是根據台灣環境所調整的車輛，有因為台灣環境哪些設備損耗較高？張嘉顯強調，台灣是海島型氣候，環境高溫潮濕，這度份都有按照程序，依據軍備局除濕劑的部分定期除濕。