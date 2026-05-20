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美國股市週二再度走低，美債殖利率走高、科技股回檔拖累大盤表現，再加上台指期夜盤遇壓，一度跌破40000點關卡，終場下跌100點，不過台北股市今（20）日先行止跌，開盤上漲28.6點、來到40204.16點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.69點、來到398.87點。今日開盤量大強勢個股：聯電、長榮、華通、旺宏、今國光；開盤量大弱勢個股：群創、第一金、友達、敬鵬、聯合再生。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2205元開出；台達電開盤下跌35元、來到1880元，隨後翻紅走高；聯發科今日為處置最後一日，開盤上漲40元、來到3195元。美國債市走高，美國10年期公債殖利率再度升破4.6%，30年期公債殖利率盤中一度觸及5.2%，觸19年新高，顯示市場對通膨與利率前景憂慮升溫。近期荷姆茲海峽封鎖疑慮推升油價，市場擔心能源成本上升恐重新帶動通膨壓力，使投資人開始討論聯準會是否可能重新轉向更鷹派立場，甚至不排除升息可能。在高利率預期升溫下，成長股首當其衝，尤其AI類股估值再度受到市場檢視。美股四大指數昨日多數走低，道瓊指數下跌322.24點或0.65%，報49363.88點，那斯達克指數下跌220.02點或0.84%，報25870.71點，標普500指數下跌49.44點或0.67%，報7353.61點，唯獨費半指數上漲2.98點或0.03%，報11305.50點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.84%，日月光ADR下跌2.40%，聯電ADR上漲2.69%，中華電信ADR上漲3.49%。台指期夜盤在盤面震盪，盤中一度遇壓跳水失守40000點關卡，不過尾盤又回到盤上，終場下跌100點或0.25%，收在40140點，台積電期貨盤後則是下跌20元或0.9%，收在2190元。