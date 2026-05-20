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▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

今（20）日午後，大台北、各地山區有局部雷陣雨，氣象專家林得恩提醒，接近中午12點前後，最容易出現明顯雨勢，周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面將帶來更多水氣，午後雷陣雨範圍更廣，夏季午後熱對流常有「發展快、雨勢猛、伴隨雷電冰雹」等特徵，民眾外出需多留意天氣變化。林得恩指出，今天東半部有零星短暫陣雨，午後在大台北、其它山區也有局部短暫雷陣雨機會，由於地表加熱最有效率、對流能量最強，使得最容易下雨的時間，會落在中午12點前後，對流開始發展成熟。天氣風險公司分析師黃國致說明，周四、周五台灣受到北方鋒面系統將華南水氣帶出影響，桃園以北局部有零星短暫雨，東南部、恆春半島也有零星降雨，其它地區大致維持午多雲到晴。不過午後雲量增多，北部、東半部、各地山區都會有局部短暫雷陣雨，整體午後降雨情形比今天更加明顯；外出請多留意並攜帶雨具，氣溫方面變化不大，仍是日間偏熱、早晚較涼的型態，山區活動多留意天氣變化。隨著夏季逼近，午後對流發展越來越明顯，林得恩也提醒，根據過去監測經驗顯示，台灣夏季午後熱力對流胞會有以下幾個主要特徵：⚠️發展快，15至30分鐘內生成。⚠️雨勢猛，時雨量有時可達50至80mm。⚠️範圍小，幾百公尺到數公里。⚠️消散快，平均生命期為1小時。⚠️常易伴雷電或冰雹，劇烈對流型態爆發。