日本國民 RPG 遊戲《勇者鬥惡龍》迎來40週年，連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」宣布攜手日本遊戲大廠 SQUARE ENIX 共同企劃，推出《勇者鬥惡龍》系列在台灣的第一次官方聯名活動——「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」。
活動首日，全台超過500家門市清晨即湧入大批玩家「解任務」，部分熱門門市甚至出現排隊人龍。在 Threads、Instagram等社群平台上，瞬間被大批「藍色史萊姆早餐」開箱照洗版。
亮藍色乳酸醬挑戰話題！反差美味成社群流量密碼
拉亞漢堡和《勇者鬥惡龍》聯名開始後，Threads 便陸續出現史萊姆早餐的打卡熱潮。亮藍色的「史萊姆炸雞芝加哥堡」、「史萊姆乳酪生甜甜圈」與「史萊姆香蕉千層蛋餅」成為拍照主力。
獨特的視覺震撼讓人擔心口感，但品嚐後的消費者紛紛在網路上替它平反「本來以為是暗黑料理，沒想到是清爽微酸的乳酸風味，跟鹹食意外很搭！」、「吃完覺得情緒回血，防禦力加滿去上班。」
為毛孩拼了！台灣限定「寵物頭套」首日即傳部分門市售罄
在周邊商品方面，台日團隊耗時打造、全球僅在臺灣獨家發售的「寵物頭套拉亞國王史萊姆」，引爆貓奴與狗僕的瘋狂搶購，寵物頭套可透過「Laya NOW」 App 集印花免費換，或以會員價169元加購。許多家中有毛小孩的上班族為了添購裝備，甚至一人幫全辦公室代購早餐湊點數。
社群平台也已陸續出現毛孩穿戴照，可以在拉亞漢堡的 IG 看見大家曬圖，成為本次活動搜集的重點。由於首日加購極為踴躍，部分熱門門市的現貨頭套在當天早茶時段就被搶空，讓沒買到的粉絲直呼「明天一早要換到別家門市解任務！」
若擔心現場撲空，可以先下載並打開拉亞「Laya NOW」App，選定附近門市後，直接在 App 內將欲加購的周邊（如寵物頭套）點選並跳轉至購物車結帳頁面。透過此方法，可即時查閱附近店家的周邊「是否還可加購、還有無存貨」，若有的話更可以搶先下單預約隔天的取餐訂單。
家長出動！20元造型保溫袋驚現「生活妙用」
本次加購價僅需20元的「史萊姆造型保溫袋」與99元的「史萊姆經典餐盤」更意外成為黑馬。Threads上甚至有家長發文分享「周邊生活妙用」，指出超萌的史萊姆保溫袋「大小太適合當小朋友學校的餐袋，20元一個，髒了直接丟掉換新就好，不用刷到心累！」
考驗勇者幸運值！4% 機率「隱藏版飲料杯」
除了餐點與周邊，本次活動埋下的「實體抽卡」彩蛋，僅有4%出現機率的隱藏版「金屬史萊姆杯」與「金色版拉亞國王史萊姆杯」，也點燃了玩家的勝負欲。有少數天選玩家高調曬出金銀雙色的稀有杯身；而拿到普通藍色杯身的網友則哀怨直呼「看來幸運值還不夠，明天早餐繼續抽寶箱！」
拉亞漢堡官方表示，本次聯名活動將持續到8月10日，但特製包材與限量周邊皆數量有限、售完為止。建議想收集傳說級裝備的勇者們，可多利用提前線上預約取餐，以免撲空。
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拉亞漢堡和《勇者鬥惡龍》聯名開始後，Threads 便陸續出現史萊姆早餐的打卡熱潮。亮藍色的「史萊姆炸雞芝加哥堡」、「史萊姆乳酪生甜甜圈」與「史萊姆香蕉千層蛋餅」成為拍照主力。
獨特的視覺震撼讓人擔心口感，但品嚐後的消費者紛紛在網路上替它平反「本來以為是暗黑料理，沒想到是清爽微酸的乳酸風味，跟鹹食意外很搭！」、「吃完覺得情緒回血，防禦力加滿去上班。」
在周邊商品方面，台日團隊耗時打造、全球僅在臺灣獨家發售的「寵物頭套拉亞國王史萊姆」，引爆貓奴與狗僕的瘋狂搶購，寵物頭套可透過「Laya NOW」 App 集印花免費換，或以會員價169元加購。許多家中有毛小孩的上班族為了添購裝備，甚至一人幫全辦公室代購早餐湊點數。
社群平台也已陸續出現毛孩穿戴照，可以在拉亞漢堡的 IG 看見大家曬圖，成為本次活動搜集的重點。由於首日加購極為踴躍，部分熱門門市的現貨頭套在當天早茶時段就被搶空，讓沒買到的粉絲直呼「明天一早要換到別家門市解任務！」
家長出動！20元造型保溫袋驚現「生活妙用」
本次加購價僅需20元的「史萊姆造型保溫袋」與99元的「史萊姆經典餐盤」更意外成為黑馬。Threads上甚至有家長發文分享「周邊生活妙用」，指出超萌的史萊姆保溫袋「大小太適合當小朋友學校的餐袋，20元一個，髒了直接丟掉換新就好，不用刷到心累！」
除了餐點與周邊，本次活動埋下的「實體抽卡」彩蛋，僅有4%出現機率的隱藏版「金屬史萊姆杯」與「金色版拉亞國王史萊姆杯」，也點燃了玩家的勝負欲。有少數天選玩家高調曬出金銀雙色的稀有杯身；而拿到普通藍色杯身的網友則哀怨直呼「看來幸運值還不夠，明天早餐繼續抽寶箱！」
拉亞漢堡官方表示，本次聯名活動將持續到8月10日，但特製包材與限量周邊皆數量有限、售完為止。建議想收集傳說級裝備的勇者們，可多利用提前線上預約取餐，以免撲空。