（10:26 更新，新增記者實測、現場照片）蝦皮取貨竟然還有隱藏版福利？近日 Threads 一則貼文引發萬人瘋傳，有網友發現蝦皮店到店門市內竟然設置了「免費拍貼機」，不僅能拍美照還能選限定圖框，讓大批網友直呼：「太扯了在哪裡！」《NOWNEWS》記者實際詢問品牌公關窗口，官方初步證實確有此事，並曝光目前的設置站點。
🟡 站點曝光！僅此一家「旗艦店」限定
這則在 Threads 爆紅的貼文顯示，網友在蝦皮店到店發現了一台橘紅色系的免費拍貼機。經過與品牌公關初步確認，該神祕站點正是位於台北市信義區的「蝦皮店到店－松菸旗艦店」（忠孝東路四段553巷24號1樓）。
現場不僅提供免費拍攝服務，甚至還有網友捕捉到與藝人「香蕉哥哥」合作的特製圖框。由於目前全台僅發現此處有設置，消息傳開後，大批網友紛紛留言：「一定要衝去拍！」、「這在哪裡？我怎麼都沒看過」、「求台中、高雄也跟上」。
🟡 官方回應了！詳細細節正在確認中
針對網友的熱烈敲碗，蝦皮官方帳號甚至親自在貼文下方開玩笑回應：「真假啊在哪？我怎麼都不知道。」而蝦皮公關窗口向《NOWNEWS》初步證實，這台拍貼機確實是門市提供的體驗服務。
🟡 記者直擊！實測「松菸旗艦店」：3種圖框免費選
《NOWNEWS》記者今日實際走訪，確認該神祕站點正是位於台北信義區的蝦皮店到店「松菸旗艦店」。該店為大型無人智取店，提供 24 小時智慧寄取貨服務，店內裝潢明亮，除了設有亮眼的拍照牆外，最夯的「免費拍貼機」就設置在店內一隅。
記者現場實測，該拍貼機確實不收取任何費用，並提供三種不同風格的畫框供民眾選擇。不過值得注意的是，疑似因檔期異動，先前網友瘋傳的「香蕉哥哥」圖框目前已未出現在清單中，改由其他精美插畫款替代。記者現場試拍一組，操作流程流暢，成品也非常具有紀念價值。
🟡 網歪樓：我的手續費變成了拍貼機！
這台拍貼機也意外引發網友對「手續費」的熱議。不少常使用蝦皮的賣家與買家紛紛留言自嘲：「蝦皮拿我的手續費去買拍貼機了！」、「原來我也有出資，我是大股東」、「手續費變回饋金了」。
🟡 520 告白新去處？搶拍隱藏版福利
今天是 5/20 告白日，不少網友呼籲另一半帶著包裹去取貨，順便免費拍貼留下紀念。不過，初步看來該服務為「旗艦店限定」，且尚未公布確切的撤機時間，想體驗「手續費拍貼機」的讀者動作要快，以免白跑一趟。至於更詳細的官方規則、其他站點也會設拍貼機嗎？《NOWNEWS》將持續為您追蹤最新進展。
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這則在 Threads 爆紅的貼文顯示，網友在蝦皮店到店發現了一台橘紅色系的免費拍貼機。經過與品牌公關初步確認，該神祕站點正是位於台北市信義區的「蝦皮店到店－松菸旗艦店」（忠孝東路四段553巷24號1樓）。
現場不僅提供免費拍攝服務，甚至還有網友捕捉到與藝人「香蕉哥哥」合作的特製圖框。由於目前全台僅發現此處有設置，消息傳開後，大批網友紛紛留言：「一定要衝去拍！」、「這在哪裡？我怎麼都沒看過」、「求台中、高雄也跟上」。
🟡 官方回應了！詳細細節正在確認中
針對網友的熱烈敲碗，蝦皮官方帳號甚至親自在貼文下方開玩笑回應：「真假啊在哪？我怎麼都不知道。」而蝦皮公關窗口向《NOWNEWS》初步證實，這台拍貼機確實是門市提供的體驗服務。
🟡 記者直擊！實測「松菸旗艦店」：3種圖框免費選
《NOWNEWS》記者今日實際走訪，確認該神祕站點正是位於台北信義區的蝦皮店到店「松菸旗艦店」。該店為大型無人智取店，提供 24 小時智慧寄取貨服務，店內裝潢明亮，除了設有亮眼的拍照牆外，最夯的「免費拍貼機」就設置在店內一隅。
記者現場實測，該拍貼機確實不收取任何費用，並提供三種不同風格的畫框供民眾選擇。不過值得注意的是，疑似因檔期異動，先前網友瘋傳的「香蕉哥哥」圖框目前已未出現在清單中，改由其他精美插畫款替代。記者現場試拍一組，操作流程流暢，成品也非常具有紀念價值。
這台拍貼機也意外引發網友對「手續費」的熱議。不少常使用蝦皮的賣家與買家紛紛留言自嘲：「蝦皮拿我的手續費去買拍貼機了！」、「原來我也有出資，我是大股東」、「手續費變回饋金了」。
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