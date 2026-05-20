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剛果民主共和國近日爆發嚴重伊波拉（Ebola）病毒疫情，且目前正蔓延至烏干達。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於19日批評世界衛生組織（WHO），稱該組織在確認這次致命的伊波拉疫情爆發的工作明顯慢半拍。根據法新社報導，當被記者問及美國將如何應對這場伊波拉病毒疫情時，盧比歐表示：「主導工作的顯然會是美國疾病管制與預防中心（CDC）以及世界衛生組織，不幸的是，世衛在確認這起事件上確實有點晚了。」美國總統川普（Donald Trump）在去年重返白宮時，隨即在就職首日簽署行政命令，啟動退出世界衛生組織的程序。他曾因新冠肺炎（Covid-19）的防疫應對，對世衛發起猛烈抨擊。由於美國停止注資，世界衛生組織被迫縮減開支。在拜登執政期間，美國一直是世衛組織最大的捐助國，每年撥款超過10億美元。與此同時，美國國務院19日宣布，將透過約1300萬美元的初始資金，在剛果民主共和國或烏干達資助多達50個伊波拉治療中心。盧比歐坦言，要深入受災地區相當困難，因為「不幸的是，這些地方位於一個飽受戰爭蹂躪國家的交通不便之處。」美國國務院在聲明中表示，美國「堅定致力於確保此次應對行動獲得充足的資源，迅速開展，並與重要的全球衛生和人道主義夥伴合作」。世衛於19日稍早表示，他們對這場伊波拉疫情的「規模與傳播速度」感到擔憂。據剛果民主共和國衛生部資料顯示，該國伊波拉病歿人數估計已增至136人，疑似病例也達513例。