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國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美14天，傳出僑宴不只歡迎中華民國僑胞參加，也歡迎「中國僑胞」參加。對此，僑委會主委徐佳青今（20）日受訪表示，非常不尋常。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分。會前媒體詢問鄭麗文訪美，僑胞在西岸的僑宴，傳出除了歡迎台灣的僑胞之外，好像也歡迎大陸的僑胞來報名了，有聽說過除了這樣子狀況嗎？徐佳青聽聞先是嘆了一口氣後說， 「非常不尋常，我只能這樣說，非常不尋常」，她自己參加過非常多的僑宴，過往是沒有所謂中國的僑胞來參加，有的是遇到過民主派的人士自己買桌金進來喔，為了參與台灣的相關橋團活動除此之外，除此以外，她沒有聽說過有這種情況。徐佳青補充說，唯一一種情況就是我國元首出訪的時候，有聽說過對岸的中共高層用金錢來動員，他們在當地的僑民進行抗議活動，這是過去所曾經有過的經驗。除此之外，她沒有什麼其他的資訊。媒體追問需要進一步掌握嗎？徐佳青說，「我們不需要去掌握他們的狀況，因為他不是屬於我特別要服務的範圍」，我們是自由民主的國家，任何政黨要做什麼事情，只要不出賣國家，我們一切都尊重。