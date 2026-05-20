今天5月20日不只是難得的天赦日，更強碰農曆四月四文殊菩薩聖誕，根據風水命理師高宏寓表示，今日起4生肖「虎、蛇、羊、狗」將脫胎換骨、迎來好運，亦建議2026犯太歲4生肖「鼠、牛、兔、馬」把握機會向神明祈求改運。最後也提供天赦日轉運4招，包括「身口意清淨、誠心懺悔、化解與補運、布施恩德」，可於今日受到更靈驗的轉運效果。

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520天赦日強碰殊菩薩生日！4生肖谷底翻身迎好運

風水命理師高宏寓表示，2026年5月20日不只是天赦日，同時也是文殊菩薩聖誕，適合祈福、開光、設醮、告白、結婚登記、動土、開市、火化進塔等，點名2026犯太歲4生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握機會向神明祈求解災，「虎、蛇、羊、狗」4大生肖也將脫胎換骨、迎來好運。

▲今天赦日同時也是文殊菩薩聖誕，2026犯太歲4生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握機會向神明祈求解災，「虎、蛇、羊、狗」4大生肖也將脫胎換骨。（圖／取自photoAC）
▲今天赦日同時也是文殊菩薩聖誕，2026犯太歲4生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握機會向神明祈求解災，「虎、蛇、羊、狗」4大生肖也將脫胎換骨。（圖／取自photoAC）
520天赦日要做什麼？轉運4步驟速看

高宏寓表示，若想在天赦日當天獲得轉運效果，必須遵循以下4步驟，包含身口意清淨、誠心懺悔、化解與補運、布施恩德，並謹記「不輕易渡人」的原則，強調每個人都有各自的功課需要完成，應尊重他人的自由意志與因果道路，而非強行度化。

◼︎ 身口意清淨：摒除雜念、萬塵放下，達到一塵不染的精神狀態。

◼︎ 誠心懺悔：應秉持「一事一說」的原則，對過往的不當行為進行真摯反思。

◼︎ 化解與補運：化解個人冤親債主與歷代祖先的業障，並同時進行個人的補運補庫儀式。

◼︎ 布施恩德：可藉由具體善行來累積福報，如捐米捐棺、捐瓦蓋廟、捐救護車、寒冬送暖、助清寒家庭、助喪葬補助費或助無名屍埋葬等。

▲若想在天赦日當天獲得轉運效果，應秉持「一事一說」的原則，對過往的不當行為進行真摯反思。（圖／記者李政龍攝）
▲若想在天赦日當天獲得轉運效果，應秉持「一事一說」的原則，對過往的不當行為進行真摯反思。（圖／記者李政龍攝）
520天赦日什麼時候拜？5吉時懺悔最靈驗：1招開運49天後會旺

高宏寓建議，今日參拜建議選在「卯時05：10-06：50」、「辰時07：10-08：00」、「巳時09：10-10：00」、「午時11：10-12：00」、「未時13：10-14：50」，5大吉時進行懺悔。

另外，也可自行準備「帶殼龍眼乾三顆、花生三顆、紅包袋一個」，並於午時12點前吃完，接著將殼、龍眼籽放進紅包袋，最後在袋角寫下自己的名字和願望收納起來，祈求的願望不可張揚，並在49天後將發生好事。

▲今日可自行準備「帶殼龍眼乾三顆、花生三顆、紅包袋一個」，並於午時12點前吃完，接著將殼、龍眼籽放進紅包袋，最後在袋角寫下自己的名字和願望收起來！（圖/記者張嘉哲攝）
▲今日可自行準備「帶殼龍眼乾三顆、花生三顆、紅包袋一個」，並於午時12點前吃完，接著將殼、龍眼籽放進紅包袋，最後在袋角寫下自己的名字和願望收起來！（圖/記者張嘉哲攝）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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