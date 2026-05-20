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520天赦日強碰殊菩薩生日！4生肖谷底翻身迎好運

點名2026犯太歲4生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握機會向神明祈求解災，「虎、蛇、羊、狗」4大生肖也將脫胎換骨、迎來好運。

▲今天赦日同時也是文殊菩薩聖誕，2026犯太歲4生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握機會向神明祈求解災，「虎、蛇、羊、狗」4大生肖也將脫胎換骨。（圖／取自photoAC）

520天赦日要做什麼？轉運4步驟速看

包含身口意清淨、誠心懺悔、化解與補運、布施恩德，並謹記「不輕易渡人」的原則

▲若想在天赦日當天獲得轉運效果，應秉持「一事一說」的原則，對過往的不當行為進行真摯反思。（圖／記者李政龍攝）

520天赦日什麼時候拜？5吉時懺悔最靈驗：1招開運49天後會旺

「卯時05：10-06：50」、「辰時07：10-08：00」、「巳時09：10-10：00」、「午時11：10-12：00」、「未時13：10-14：50」

▲今日可自行準備「帶殼龍眼乾三顆、花生三顆、紅包袋一個」，並於午時12點前吃完，接著將殼、龍眼籽放進紅包袋，最後在袋角寫下自己的名字和願望收起來！（圖/記者張嘉哲攝）

今天5月20日不只是難得的天赦日，更強碰農曆四月四文殊菩薩聖誕，根據風水命理師高宏寓表示，，可於今日受到更靈驗的轉運效果。風水命理師高宏寓表示，2026年5月20日不只是天赦日，同時也是文殊菩薩聖誕，適合祈福、開光、設醮、告白、結婚登記、動土、開市、火化進塔等，高宏寓表示，若想在天赦日當天獲得轉運效果，必須遵循以下4步驟，，強調每個人都有各自的功課需要完成，應尊重他人的自由意志與因果道路，而非強行度化。摒除雜念、萬塵放下，達到一塵不染的精神狀態。應秉持「一事一說」的原則，對過往的不當行為進行真摯反思。化解個人冤親債主與歷代祖先的業障，並同時進行個人的補運補庫儀式。可藉由具體善行來累積福報，如捐米捐棺、捐瓦蓋廟、捐救護車、寒冬送暖、助清寒家庭、助喪葬補助費或助無名屍埋葬等。高宏寓建議，今日參拜建議選在，5大吉時進行懺悔。另外，也可自行準備「帶殼龍眼乾三顆、花生三顆、紅包袋一個」，並於午時12點前吃完，接著將殼、龍眼籽放進紅包袋，最後在袋角寫下自己的名字和願望收納起來，祈求的願望不可張揚，並在49天後將發生好事。