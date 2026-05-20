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因為川習會加上520總統就職兩週年，「廢除台獨黨綱」又被藍白政客拉上檯面大吵，這回連蔣萬安和盧秀燕都下水了。總統賴清德、陸委會、與綠營人士等單位，也只能重複1999年「台灣前途決議文」內容，現在叫作中華民國，沒有宣佈台灣獨立問題予以回應。說穿了，這題目會吵了二十多年依然無解，雙方都有自身的選票考量，都不能把話挑明了講，然後就這樣往復運動二十多年，成了政治攻防上的永動機。台獨黨綱是民進黨創黨時期寫進黨綱的，一方面吸取獨派選票，另方面綠營支持者也的確傾向台灣獨立。但很多事只能做不能說，國際政治與兩岸現實下，台獨必然引發戰爭，美國也不願意開這張空白支票給台灣玩，維持現狀成了各方權力平衡的平衡點，卻也是暗中較勁的應力點。結果是，綠營老在想方設法把民意往獨的方向推進一點點，藍營則拼命向對岸靠攏。中共要求不只要「反獨」，還要求「促統」，所以堅持中華民國主權獨立的也被罵成「華獨」、「兩國論」，「兩個中國」，將所有不統一的人全打成台獨。老美則老神哉哉，滿嘴的Status quo(維持現狀)，喝令各方通通不准亂動，給我乖乖在地上蹲著。結果的結果是，「中華民國」這四個字，在各方激烈混戰中不見了。明明所有人選舉任公職，都是掛著中華民國的牌子，綠營的人覺得自己是台派，藍營的人覺得背靠紅統才有未來，明面上喊中華民國，暗地裡最終都想拋棄中華民國，完全有著不肖子孫盼著老爹老娘早點掛掉，好快快繼承遺產的心機。這些心機算計小市民們看得可清楚了，所以韓國瑜一出手滿場發國旗，一堆人感動到淚流滿面，沒想到他進國民黨智庫接受兩岸關係一兩天，整個人都變了，明顯傾向對岸去了。然後，然後這本爛帳就沒有然後了，繼續爛著養這些統獨老鼠了。民進黨1999年會以「台灣前途決議文」取代「台獨黨綱」，講白了就是為了阿扁要選總統，必須爭取中間選民，高舉台獨大旗絕無勝選可能，但拋棄台獨黨綱失去獨派選票，也是自毀長城。於是，取了個巧，將台獨黨綱奉為太上皇，八檯大轎將其送進太廟，像牌位一樣供起來，但是不起作用。結果阿扁為了2004年連任，刺激獨派選民，搞正名制憲，弄到對岸跳起來，美國人也跳起來，按住雙方不准亂動，確保第一島鏈關鍵據點不會丟失。一直到現在，Status quo的意思，就是維持個中華民國的招牌，實質上一邊一國，互不隸屬，你們兩家堂口成天吼叫，甚至互相項莊舞劍都沒關係，別給我真的上街出演艋舺打群架武場戲碼就好，這就是現實。對岸這些年文攻武嚇，其實也都是在此框架內進行。一開始，要求泛藍人士宣示「台獨不是選項」，近年逼迫促統，宣揚「和平統一」，甚至接受「一國兩制」。問題是，2019年，對岸自己在香港反送中運動上搞砸了，接著新冠疫情全面封戶清零，又把台灣人全給嚇著了。美中貿易戰、推行國安法，導致外資大舉撤離，房市崩塌，維穩掛帥，網路管制，大舉內部清洗，台灣人民其實都看在眼裡，暗暗自問:「我想過這樣的生活嗎？」「我願意被政府管成這種死樣子嗎？」如果現在台灣是中共在管，還會有擎天崗嗎？答案多半是，去對岸賺錢可以，但生活不行。所以，中共無孔不入的統戰手段的最大殺手，就是習大大。不論藍營人士如何吹捧，兩岸人民的心理距離，已經愈走愈遠。對岸也知道這個現實，於是就使出武嚇手段，用更大的災禍恐懼來逼使台灣人民不敢走遠。這招叫作「貓吃辣椒」，據說是毛澤東有次開務虛會議，問大家如何讓貓吃辣椒？劉少奇說派人抓著貓，撬開嘴給餵下去，毛嫌暴力。周恩來說先餓牠三天，混著魚肉騙牠吃，毛嫌麻煩。眾人問毛，毛說:「把辣椒塗在貓的屁眼上，牠辣到受不了就會去舔，一邊舔還一邊覺得爽。」現在對岸就是把武統戰爭當辣椒使，只要不統就是獨，不論是台獨或華獨都要打，然後用和平來當貓舌頭，一邊舔一邊還覺得自己可以去拿諾貝爾和平獎。講穿了，台獨黨綱廢不廢，跟兩岸開不開戰，一點關係都沒有。你廢了台獨黨綱，下一步就會逼你廢中華民國憲法，因為那是「華獨」的基本法，「兩個中國」的依據，拒絕統一就是獨，獨的就要打。現在狂吵這題的二百五，吵贏了就換你上火線當肉靶，你以為對岸會留著中華民國旗號來搞兩個中國嗎？別傻了，這套玩法從秦朝就開始了，啥叫「黃金與利劍」統一六國？不就這套嗎？兩千年來這些招數玩過無數遍，你們歷史都讀到那裡去了？回到現實，蔡英文第一次當選時，對岸學者來台，便曾放話說要打下金馬外島，弄得綠營當權者灰頭土臉。當時便回對方，如果敢打金馬，台灣就宣佈獨立，或搞個統獨公投，最後你們還是得來打本島，全面進攻，然後跟美國日本一起打一仗。所以，台獨應該保留成為一個最後選項，敢碰台灣一寸土地，那就台灣獨立。否則金門馬祖那麼難守的地方，連老美都守不下來，早就勸台灣直接放棄。台灣若還想維持著台澎金馬這種領土疆域，純軍事是搞不定的，政治恐嚇還是必要的。不過也要奉勸綠營獨派，不要繼續迷信啥對岸根本不敢打台灣這種屁話。對岸現在的軍力與實力，絕對有能力執行一次渡海作戰，成本與成功率則牽涉到時機與戰術問題，風險甚高，所以不到必要不會動手，但政治上有必要時，即使有巨大失敗風險還是會動手。諾曼地登陸前，盟軍總部預估最壞狀況傷亡率，空降部隊與第一波登陸部隊傷亡率可能高達70%~90%，艾森豪都先寫好了失敗聲明，但最後還是決定賭一把。用對岸不敢打台灣來催眠自己，催眠支持者，既不明智也不現實。「中共不敢打台灣」，跟統派「兩岸關係和緩，就不需要買軍備備戰」同樣荒謬，一個不敢打，一個不必打，那把國防預算通通砍光，國軍解散不就更省錢？現實上，只要你有錢又沒有防備，就一定有人想來搶你。國際政治是一個沒有警察壟斷武力，也沒有公認法院法規懲罰歹徒的世界，你不想打、不敢打、不能打，就只能坐地哭喊，任人宰割。結論是，台獨黨綱幹嘛要廢？留著當一張底牌來打，遠比當成神聖目標更加有用。軍事能力的構建，正是這種底牌亮出時，搭配使用的協力輔具。你對岸不放棄武力犯台，我台灣就不放棄台獨黨綱。你不使用武力犯台，我就不會宣告台灣獨立，照樣在中華民國旗號下過日子。這是一種無奈且不完美的Status quo，卻是現實下最佳的選項。所以，成天吵台獨黨綱，吵和平統一，有沒有很無聊？還沒有擎天崗來得好看，是吧？！陽管處，把那張桌子放回來！那是我們死老百姓這幾天快樂的神桌！●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com