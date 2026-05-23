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▲全昭映在《Girigo：奪命許願》中，完美詮釋了劉世雅的各種情緒變化，演技備受稱讚。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《Girigo：奪命許願》因超驚悚劇情，而有超高討論度，其中主演們的精湛演技，也備受稱讚。事實上，在劇中擔任女主角劉世雅的演員全昭映，2025年才踏入演藝圈，才出道1年就已經爆紅，還入圍了今年百想藝術大獎的新人獎，雖然未能獲獎，但已成功獲得肯定。除了演技外，全昭映還因高顏值美貌，而被封為「小宋慧喬」。全昭映在2002年出生，今年24歲。她於2024年加入經紀公司BH娛樂後，在隔年便以電視劇《喀喀喀喀》的配角出道，並在那一年就接連出演了《我們的浪漫電影》、《芭妮與哥哥們》、《夢想成為律師的律師們》等5部作品。然而，真正讓全昭映開始受到矚目的，是於今年播出、由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演的《榮耀：她們的法庭》。她在劇中飾演韓敏書一角，是尹羅映（李奈映 飾）的女兒，同時也是祕密性交易APP「Connect In」的核心受害者之一。全昭映完美詮釋了受害者內心的脆弱、極度無助、以及瀕臨崩潰的掙扎感。她水汪汪的大眼睛與清純的鄰家女孩外型，更放大了角色令人心疼的破碎感。而這個角色也讓她成功被外界看到，在今年的第62屆《百想藝術大賞》中，入圍電視部門的「女子新人演技獎」。雖然全昭映沒能獲獎，但演技也備受肯定。除此之外，全昭映的甜美外貌也讓她擄獲大批粉絲，水汪汪大眼睛、高挺的鼻樑、白皙的皮膚，以及乾淨空靈的氣質，與帶點溫柔感的氛圍，加上她多以短髮出鏡的造型，讓許多人忍不住聯想到宋慧喬在《黑暗榮耀》的造型，直接稱她為「小宋慧喬」。這次全昭映在《Girigo：奪命許願》中，完美演出為了拯救好友，勇闖靈界的角色「劉世雅」，她將崩潰痛哭、憤怒、驚恐等情緒，以及打戲都完美消化，演技再度獲得外界肯定。而結束該劇後，全昭映依然戲約不斷，不僅出演朴志訓等人主演的新劇《菜鳥伙房兵》，飾演國軍TV實習記者鄭敏雅，還將演出《退休要員管理組》、《流氓讀書會2》等劇，以及主演電影《彼此的日夜》。全昭映將會再展現什麼樣的演技魅力，也讓外界都非常期待。