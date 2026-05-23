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▲陳司翰（如圖）年輕發專輯時，曾被形容是「翻版王力宏」，也被認為跟姊姊陳慧琳長得很像。（圖／翻攝自Victor Chen (陈司翰)臉書）

▲陳司翰以帥氣偶像的形象在演藝圈發展，始終算不上大紅大紫。（圖／翻攝自Victor Chen (陈司翰)臉書）

▲現在的陳司翰雖然無復昔日帥氣，卻能開心做自己。（圖／翻攝自浪談老事）

香港天后陳慧琳，曾經大力支持弟弟陳司翰進入演藝圈，陳司翰和她一樣高大、外型出眾，曾被稱為「翻版王力宏」，但發過專輯、主演過偶像劇，始終算不上大紅大紫。49歲的他，已經淡出幕前多時，近期難得在YouTube節目《浪談老事》接受訪問，外型明顯發福、腫了一圈，與當年的小生模樣大有差別，甚至有網友寫道：「完全不認得。」還沒發福前的陳司翰，與姊姊陳慧琳外表神似，也都是高䠷、長腿，相當有偶像味，出道之初曾被視為「新人王」，無奈出專輯的成績並不理想。他坦言當年偶像派的專輯一定要主打情歌，偏偏他喜歡爵士樂，不想唱情歌，唱片公司也有點拿他沒轍。而姊姊既是他星路上的助力也是一大阻力，加上不少人形容他像王力宏的分身，他直呼這兩個人對他的影響「像無間地獄等級」。他跟陳慧琳同個經紀人，但簽在不同的唱片公司，就沒辦法像在家裡一樣聯手出擊，會有不同立場，姊姊的名聲是他難以掙脫的陰影。王力宏也是，他過去曾避免合照，還笑說跟對方不熟，都無法減少外界拿他們相提並論。後來他去中國發展，綜藝節目人員特別問過他有沒有誰的名字不想提，他就說了姊姊跟王力宏，結果節目上就是當他的面講到這兩個人，還刻意拍他第一時間臉部反應。由於對音樂風格的堅持，陳司翰曾經努力寫了一首歌詞〈破相〉，內容太黑暗到被電台表明「新年期間絕對不會播」，他也自認和傳媒之間處得不理想，本以為從香港轉到台灣發展會改善，卻發現哪邊的媒體都是大同小異，之後他由台再轉赴中國發展，碰到的問題還是一樣。陳司翰曾經在台灣主演過《又見橘花香》等偶像劇，當年合作的女主角是陳怡蓉和關穎，連當時的男配角張孝全、楊祐寧現在都已經是重量級的主角，他卻淡出了演藝圈，連外型也變到讓觀眾認不太出來。雖然胖了一大圈，一堆觀眾只能在留言區感嘆他年輕時真的很帥，陳司翰看來反倒比過去更自在，也許這樣真實做自己，才是他想要的。