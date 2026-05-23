本週荔枝批發價較4月高點大跌54%，根據「當季好蔬果」最新行情，玉荷包批發價已從4月底每公斤300元的高點，腰斬至本週平均136.6元，想趁便宜多囤，無毒教母親授私房保鮮法，用「濕紙巾」每天換一張，讓荔枝7天後依舊跟剛買回來的一樣，且蒂頭無發霉情況。
夏天是荔枝盛產季節，紅通通的果皮、鮮甜的果肉，到市場買荔枝的時候會忍不住多抓一把，往往一個不慎就買太多，無法一兩天消化吃掉，放在室外不用三天就會變得又黑又乾。譚敦慈教用「濕紙巾」保鮮法，每天換一張，讓荔枝7天後依舊跟剛買回來的一樣，且蒂頭無發霉情況。
保存荔枝的方式很多，譚敦慈分享自己的私房密技：「濕紙巾」保鮮法，用此一方式保存，不會荔枝褐化，變得黑又乾，同時果肉依舊飽滿多汁，保存7天跟剛買回來的一樣好吃。
📍荔枝保存步驟：
1、清洗：荔枝剪成一顆顆用水清洗3-4次然後瀝乾水分，不滴水即可。
2、容器下紙巾：在容器或是保鮮盒下方鋪上廚房紙巾後放入荔枝。
3、蓋上濕紙巾：取一張廚房紙巾用水沾濕擰乾，蓋在荔枝上放入冰箱冷藏室保存。
4、不需密封：用濕廚房紙巾覆蓋上荔枝保持通風，不需要用保鮮盒密封，蒂頭較不會發霉。
5、每天沾濕擰乾：需要每天把蓋在荔枝上的廚房紙巾拿出來再沾濕擰乾蓋在荔枝上，但鋪在容器下的廚房紙巾無需更換。
荔枝泡鹽水保存、去殼冷凍
此外，根據農糧署指出，高雄市是臺灣最大的荔枝產地，其中又以大樹、旗山和杉林種植面積最廣，其次為臺中市跟南投縣。而新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便容易失水，產生硬化及褐化，建議購買後可視用途和食用頻率來採購。
除了冷藏或是個別泡鹽水冷藏保存，也可以去殼去籽後冷凍製作為甜點或荔枝飲品，最長可保鮮約1個月。荔枝多汁鮮甜，含鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養素，但荔枝屬於高升糖指數的水果，有需要控制醣份者，需要多加留意份量。
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保存荔枝的方式很多，譚敦慈分享自己的私房密技：「濕紙巾」保鮮法，用此一方式保存，不會荔枝褐化，變得黑又乾，同時果肉依舊飽滿多汁，保存7天跟剛買回來的一樣好吃。
📍荔枝保存步驟：
1、清洗：荔枝剪成一顆顆用水清洗3-4次然後瀝乾水分，不滴水即可。
2、容器下紙巾：在容器或是保鮮盒下方鋪上廚房紙巾後放入荔枝。
3、蓋上濕紙巾：取一張廚房紙巾用水沾濕擰乾，蓋在荔枝上放入冰箱冷藏室保存。
4、不需密封：用濕廚房紙巾覆蓋上荔枝保持通風，不需要用保鮮盒密封，蒂頭較不會發霉。
5、每天沾濕擰乾：需要每天把蓋在荔枝上的廚房紙巾拿出來再沾濕擰乾蓋在荔枝上，但鋪在容器下的廚房紙巾無需更換。
此外，根據農糧署指出，高雄市是臺灣最大的荔枝產地，其中又以大樹、旗山和杉林種植面積最廣，其次為臺中市跟南投縣。而新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便容易失水，產生硬化及褐化，建議購買後可視用途和食用頻率來採購。
除了冷藏或是個別泡鹽水冷藏保存，也可以去殼去籽後冷凍製作為甜點或荔枝飲品，最長可保鮮約1個月。荔枝多汁鮮甜，含鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養素，但荔枝屬於高升糖指數的水果，有需要控制醣份者，需要多加留意份量。