台股今年衝上4萬點，投資幾乎變成「全民運動」，有一位34歲民眾表示，自己原本受到長輩影響，會固定買00878（國泰永續高股息），現在才開始定期定額0050（元大台灣50），感覺有點太晚了，想詢問大家的意見。許多人表示，現在投資不會太晚，要原PO不用太擔心。
現在才定期定額來得及？過來人揭：任何時間都可以
原PO在Dcard發文表示，自己受到長輩影響，固定買進00878，也不太敢有自己的想法。一直到最近生活開始出現一些變化，才設定好每個月定期定額購入0050，不過她覺得「有些晚了」，現在0050又漲好高，想請教大家，現在才開始投入可以嗎？
對此，許多過來人紛紛表示，「OK的」、「任何時間都可以」、「你現在以息養股挺合適的」、「只要台灣能繼續成長，定期定額0050不太會賠」、「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」、「長期投資不擇時」。
抱得久就不是高點 內行給建議
還有許多人建議原PO，可以把高股息00878，改為市值型的0050，「現在才開始OK的，如果能賣掉00878就更OK了」、「如果是我，會在回檔的時候分批把高股息換過去0050，平常薪水固定投入0050做定期定額」、「拿878的配息養0050，至於是否高點？抱的住超過3年回頭看，你現在的買點未必是高點，抱不住的話，天天都可以是高點」。
財經部落客「夏綠蒂聊投資」曾表示，許多人看到0050飆到近百元，就會覺得現在買，會買在高點，不敢下手。但其實要看飆漲背後的原因，去年同期0050股價在40多元，受到台灣企業獲利提升、AI需求帶動訂單成長，也讓0050一路飆到快破百元。夏綠蒂建議可以採取定期定額投資方式，不用天天盯盤，也可在有單日大跌的時候，加碼進場。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文表示，自己受到長輩影響，固定買進00878，也不太敢有自己的想法。一直到最近生活開始出現一些變化，才設定好每個月定期定額購入0050，不過她覺得「有些晚了」，現在0050又漲好高，想請教大家，現在才開始投入可以嗎？
對此，許多過來人紛紛表示，「OK的」、「任何時間都可以」、「你現在以息養股挺合適的」、「只要台灣能繼續成長，定期定額0050不太會賠」、「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」、「長期投資不擇時」。
還有許多人建議原PO，可以把高股息00878，改為市值型的0050，「現在才開始OK的，如果能賣掉00878就更OK了」、「如果是我，會在回檔的時候分批把高股息換過去0050，平常薪水固定投入0050做定期定額」、「拿878的配息養0050，至於是否高點？抱的住超過3年回頭看，你現在的買點未必是高點，抱不住的話，天天都可以是高點」。
財經部落客「夏綠蒂聊投資」曾表示，許多人看到0050飆到近百元，就會覺得現在買，會買在高點，不敢下手。但其實要看飆漲背後的原因，去年同期0050股價在40多元，受到台灣企業獲利提升、AI需求帶動訂單成長，也讓0050一路飆到快破百元。夏綠蒂建議可以採取定期定額投資方式，不用天天盯盤，也可在有單日大跌的時候，加碼進場。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。