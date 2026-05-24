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▲趙傳（右）回憶當年剛進公司時，曾參與潘越雲（左）專輯《男歡女愛》錄製，兩人累積多年交情。（圖／KKLIVE提供）

趙傳選在65歲生日前夕，於昨（23）日二度攻上臺北流行音樂中心，舉辦2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站演唱會。趙傳出道至今38年，起初因外型非主流帥哥而被圈內人看衰，甚至認為他只能出兩張專輯；此外，演唱會上邀請到潘越雲擔任嘉賓，趙傳談到兩人當年因專輯《男歡女愛》首次合作，唱片公司要求他拍照時不要正面入鏡，讓他自嘲：「我心裡想說，我有那麼見不得人嗎？」趙傳昨晚除了把歷年經典〈我很醜可是我很溫柔〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈我是一隻小小鳥〉全數唱盡，還精心打造台北場限定歌單，回饋全場4500位歌迷。台上他有感而發說，演藝圈一路走來總是起起伏伏，「一下紅了又掉下來、一下又再紅起來」，充滿戲劇化的高低潮。這些年來趙傳與許多藝人一樣，都是在外界眼光與話題中不斷被討論，他透露當年1988年發行首張專輯時，因外型不算主流帥哥，圈內其實不少人並不看好他，甚至認為他大概出兩張專輯就結束了。但趙傳始終抱持自信，把重心放在「把歌唱好」，一路走來累積超過30多年歌唱生涯，趙傳直言自己從沒想過有一天能簽唱片公司、發片，甚至站上大型演唱會舞台成為歌手，「我只是希望能一直玩音樂，成為專業音樂人。」趙傳演唱會找來潘越雲擔任嘉賓，兩人一同台便大聊多年交情，當場爆料潘越雲是自己進入滾石唱片以來「唯一會對她撒嬌的女生」。而談到兩人首次合作，趙傳回憶當年剛進公司時，曾參與潘越雲專輯《男歡女愛》錄製，是他早期重要的合作經驗之一，然而當時唱片公司卻要求他拍照時不要正面入鏡，「我心裡想說，我有那麼見不得人嗎？」自嘲發言讓全場笑翻。此次2026 趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會除了吸引爆滿歌迷買票力挺，向來念舊又重情義的他，還特別邀請滾石唱片時期的老同事，以及自己剛出道時成名曲〈我很醜，可是我很溫柔〉MV女主角曾哲貞到場欣賞演唱會。他笑說：「雖然兒子、女兒都在國外忙工作，但能看到這些一路陪伴我走過青春歲月的老朋友齊聚一堂同樂，真的覺得特別溫暖、也特別感動，好像大家一起回到了當年的時光。」