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蔣萬安不是中央處理器，而是在中央不作為、制度缺位時，蔣萬安反而成為處理中央的人。

近來北市發生醫美針孔偷拍事件和密室脫逃命案，外界批評台北市長蔣萬安是「中央處理器」。台北市政府研考會主委殷瑋在社群上反駁，事實是北市府針對各項案件積極主動作為後，希望中央訂出統一規範，中央卻遲遲無作為。因此，蔣萬安並非「中央處理器」，而是在「處理中央」。殷瑋指出，以近期醫美針孔偷拍事件為例，北市府率全國之先啟動專業稽查機制，公布定型化契約與相關指引，若業者未落實反針孔措施，將公布業者名稱；同時，也由消保官組成專業小組，協助潛在受害者進行團體訴訟。殷瑋表示，北市府對中央只有一個要求，就是做好源頭管理。市府早在去年即正式發文行政院，建議中央透過實名制或其他源頭管理方式，加強針孔設備管制，但遭中央拒絕。今年行政院長卓榮泰在風波爆發後，才改口表示願意研議，但「願意研議」本身就代表這本來就是中央職權。況且，民進黨立委林俊憲也已在立法院提案推動針孔設備實名制，如果中央沒有職權，為何會由立法委員提出修法？針對密室逃脫等沉浸式體驗產業安全問題，殷瑋表示，臺北市政府在案發第一時間即啟動勞檢、勒令停業並祭出重罰，同時全面普查全市相關業者，率全國之先制定產業安全規範與指引，並要求相關場所強制投保公共意外責任險。殷瑋表示，北市府要求中央，應儘速將所有沉浸式體驗場所，包括密室逃脫業者，正式納入建築物使用類組「D1類組」，讓業者依法必須進行公安申報、接受聯合稽查，這本就是中央職權。殷瑋指出，中央政府躺了整整十年，造成相關亂象與問題。將沉浸式體驗場所納入D1類組，是地方政府一致的要求，中央也知情，卻始終沒有完成相關作業。而當時的內政部長是現任民進黨秘書長徐國勇，行政院長則是現任總統賴清德。殷瑋強調，