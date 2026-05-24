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患者遺體的處置方式引發憤怒和沮喪

WHO示警

非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）已將民主剛果的風險等級提升至「非常高」，而就在當地疫情擴散之際，民主剛果東部伊波拉疫情核心地區的一座城鎮，23日有民眾襲擊醫院縱火燒毀了充當隔離站的帳篷，雖然無人受傷，但有18位疑似感染伊波拉病毒的人從醫院離開跑入社區，目前下落不明。根據《美聯社》報導，遇襲的蒙布瓦盧（Mongbwalu）醫院院長洛庫迪（Richard Lokudi）醫生表示，憤怒的居民於當地時間週五晚間抵達醫院，並對用於收治伊波拉病毒感染者或疑似感染者的帳篷縱火。此次襲擊並未造成人員傷亡，但在火災的混亂期間，有18名伊波拉疑似感染者離開了醫院，至今下落不明。洛庫迪強調，「我們強烈譴責這一行為」。這已經不是類似事件首次發生，21日時剛果東北部疫區的一間治療中心，也因拒絕死者親屬自行領回遺體安葬，遭到民眾縱火。由於伊波拉死者的遺體可能具有高度傳染性，不能直接由家屬在沒有適當防護設備的情況下處理，免得導致病毒進一步傳播，但一般民眾並不理解，遺體的處置方式往往激起死者家屬和朋友的抗議。為了讓醫護人員順利替伊波拉死者舉行集體葬禮，全副武裝的士兵和警察必須在場維持秩序，當地紅十字會專家表示，目前衛生工作者和當地社區之間的緊張關係十分嚴重，疫情防治工作遭到許多來自年輕人和社區的阻力。WHO近日根據最新疫情證據，調整伊波拉疫情風險評估，將民主剛果的風險等級由「高」提升至「非常高」，區域風險維持「高」，全球風險則仍為「低」。WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直言，民主剛果疫情規模據信比目前的官方統計還要「嚴重得多」，但由於伊波拉現今仍主要透過密切接觸患者體液傳播，且國際輸出病例有限，因此全球層級風險維持在低等級。國際紅十字會與紅新月會聯合會週六表示，其3名志工疑似感染伊波拉病毒後不幸身亡，懷疑3人於今年3月27日在民主剛果參與一個與伊波拉病毒無關的計畫時感染。若證實為此，則將大幅推升當地疫情的爆發時間線，此前已知的最早死者發生在4月下旬。