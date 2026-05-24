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中國山西省長治市沁源縣通洲集團煤礦昨天發生嚴重氣體爆炸事故，根據中國媒體報導至少已有90人罹難。對此總統賴清德特別在社群平台以簡體字發文，表示台灣人願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。中國山西煤礦氣爆釀嚴重死傷，賴清德特別以簡體字發文表示，對於中國山西發生重大礦災造成重大傷亡，感到十分痛心，「我要向不幸罹難者致以深切哀悼，並向傷者及家屬表達誠摯慰問」。賴清德也提到，面對重大災情，台灣願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。