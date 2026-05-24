中國山西省長治市沁源縣通洲集團煤礦昨天發生嚴重氣體爆炸事故，根據中國媒體報導至少已有90人罹難。對此總統賴清德特別在社群平台以簡體字發文，表示台灣人願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中國山西煤礦氣爆釀嚴重死傷，賴清德特別以簡體字發文表示，對於中國山西發生重大礦災造成重大傷亡，感到十分痛心，「我要向不幸罹難者致以深切哀悼，並向傷者及家屬表達誠摯慰問」。賴清德也提到，面對重大災情，台灣願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。 相關新聞 17年最嚴重礦災！山西煤礦氣爆90死 圖紙不符坑道積水難救援逼近百死！山西煤礦坑爆炸 高壓吸氧治療毒氣傷害、防遲發性腦病內幕／吳沛憶、黃捷接掌北、高黨部 太陽花世代正式接棒賴清德拋0到18歲每月5000元 卓榮泰：最快明年提供 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 賴清德山西省人道協助習近平氣爆