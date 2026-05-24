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馬英九怒轟蕭旭岑貪污 調查小組：無具體及確切客觀證據證明私吞財物

調查蕭旭岑案馬辦不配合 調查小組：金溥聰始終未出示馬英九授權書

前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，並稱蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，對這種事將「六親不認」，後續由董事薛香川、尹啟銘、李德維成立3人小組進行調查，如今調查小組今（24）日透過新聞稿說明，並無具體及確切客觀證據證明兩人有私吞財物情事，且蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，證明遭指控現金使用於馬英九董事長、機要及隨扈等公務用途，「無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情」。調查小組今日透過新聞稿表示，本次調查程序以基金會於上月20日寄送予董事紙本資料即內部調查資料與指控事實作為基礎，展開歷時1個月又3天之調查作為，包含多次於例假日進行之10多次調查會議及訪談6組人員之嚴謹過程，由於並無具體及確切客觀證據得以證明兩人有私吞財物之情事，且蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控現金使用於馬英九董事長、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。調查小組說明，調查事項主要為9項違反財政紀律之指控事實，均屬今年4月20日基金會寄送予董事紙本資料所揭露之內容。依據3月27日董事會決議，3人小組應於調查完成後提報董事會討論，再由董事會採取適當處理措施，包括對於社會大眾說明。然而本月22日諸多媒體報導，董事長馬英九之長姐馬以南已委任律師龍毓梅向法院聲請針對馬為「輔助宣告」之裁定，且經台灣台北地方法院證實確有此情。調查小組提到，有鑑於前述聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義之董事會得否針對3人小組之調查報告進行討論與決議適當處理措施有重大關連，據此3人小組建議應待法院對於前述輔助宣告聲請做出判斷後，再行召開董事會商討本次調查報告。調查小組也表示，因調查過程並不順暢，包含索取資料未能獲得基金會完整提供，擬約談人員也未全數配合約談。舉例言之，自稱受馬英九授權辦理蕭、王二人涉嫌違反財政紀律事件之金溥聰，其自始至終並未出示授權書。再者，經調查小組審閱基金會提供文件，獲悉於3人小組成立後，基金會仍於上月8日私下委請律師訪談現職員工，雖經調查小組要求提出訪談記錄卻遭拒絕。此外，調查小組約談親身參與2月25日財政紀律事件且於同日獲馬英九任命為代理執行長之董事高華柱，惟始終訪談未成，因此3人小組已竭盡全力針對得以調查之事項全數調查，力求完成董事會交付之任務。最後調查小組提醒，依據財團法人法及基金會章程，董事會是基金會最高決策機關，基金會內部人員若未經董事會授權，擅自違反董事會決議或相關規定者，必定依法追訴。