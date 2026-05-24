星巴克好消息！今（24）日上午11:00，星巴克第600店愿秀門市開幕，全台首創「星巴克咖啡三式」、獨家首賣「黑糖奶香咖啡」限定飲品，還有600 GIANT熊寶寶新品開賣；根據星巴克官網，全台門市同慶，推出指定品項購物不限金額88折、免費送BEARISTA風格小熊盲盒吊飾。摩斯漢堡表示，5月「MOS超值省」優惠券，摩斯咖啡、摩斯奶茶、精選咖啡都「加10元多一件」。
星巴克愿秀門市今開幕優惠！黑糖奶香咖啡、600 GIANT熊寶寶新品
星巴克在台正式迎接第600家店「愿秀門市」，今5月24日盛大開幕，全台首創開賣「星巴克咖啡三式」，由黑圍裙咖啡大師桌邊現泡，喝得到「手沖咖啡、冰搖濃縮咖啡、冷萃特調」，主打一種咖啡提供三種體驗（每日限量預約供應）。全台首賣「黑糖風味奶香咖啡」限定飲品，則融合黑糖香氣、星巴克經典濃縮咖啡與綿密黑糖奶泡，層疊出溫潤豐富的層次。
星巴克還推出一系列600店紀念系列商品，以人氣Bearista熊夥伴結合600 Logo設計出「紀念600 GIANT熊寶寶」，頭戴毛帽、身穿灰色帽T搭配綠色帽繩，腳底繡有限量編碼、年份與TAIWAN專屬標誌，全球限量600隻，5月24日愿秀門市首賣、5月25日部分門市上市；以及紀念600 MINI熊寶寶，還有「璀璨600馬克杯」、「星戲人魚600馬克杯」等商品也開搶。
歡慶600店愿秀門市5月24日開幕，星巴克全台門市兩大優惠活動同慶：
◾️歡慶600店指定品項不限金額88折！2026年5月22日（五）至5月26日（二），活動期間至全台星巴克門市購買指定商品不限金額，即可享有88折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
◾️指定消費免費送BEARISTA風格小熊盲盒吊飾！Go On Your Way！找到你的BEARISTA風格小熊！2026年5月22日（五）起至贈完為止，單筆交易以原價點購任兩杯大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得600小熊盲盒吊飾乙個（共7款，不累贈，款式隨機提供）。
提醒大家，飲料限當場一次領取，贈品以門市現貨為主，不累贈，款式隨機提供，數量有限贈完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠不併用、優惠品項依門市現貨為主，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
摩斯漢堡：咖啡、奶茶「加10元多一件」！
即日起至5月31日，摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券開吃：
◾️＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
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星巴克在台正式迎接第600家店「愿秀門市」，今5月24日盛大開幕，全台首創開賣「星巴克咖啡三式」，由黑圍裙咖啡大師桌邊現泡，喝得到「手沖咖啡、冰搖濃縮咖啡、冷萃特調」，主打一種咖啡提供三種體驗（每日限量預約供應）。全台首賣「黑糖風味奶香咖啡」限定飲品，則融合黑糖香氣、星巴克經典濃縮咖啡與綿密黑糖奶泡，層疊出溫潤豐富的層次。
◾️歡慶600店指定品項不限金額88折！2026年5月22日（五）至5月26日（二），活動期間至全台星巴克門市購買指定商品不限金額，即可享有88折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
◾️指定消費免費送BEARISTA風格小熊盲盒吊飾！Go On Your Way！找到你的BEARISTA風格小熊！2026年5月22日（五）起至贈完為止，單筆交易以原價點購任兩杯大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得600小熊盲盒吊飾乙個（共7款，不累贈，款式隨機提供）。
提醒大家，飲料限當場一次領取，贈品以門市現貨為主，不累贈，款式隨機提供，數量有限贈完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠不併用、優惠品項依門市現貨為主，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
即日起至5月31日，摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券開吃：
◾️＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。