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▲《007：First Light》中，「海馬系列腕錶」被設定為具備駭客模組與雷射錶帶的特務裝備。（圖／OMEGA提供）

▲手錶中央計時秒針運用 PVD 青銅金材質點綴，並加入紅色的Seamaster 字樣。（圖／OMEGA提供）

手錶品牌歐米茄（OMEGA）為詹姆士龐德（James Bond）的傳奇特務生涯揭開全新篇章，攜手遊戲開發商推出全新「007：First Light」海馬系列潛水300米計時腕錶，這款聯名手錶最初於 PlayStation 等平台的遊戲中曝光，如今品牌將遊戲神裝具體實體化，讓廣大的007影迷、電玩玩家與手錶收藏家能親自配戴體驗頂級特務的夢幻裝備。動作冒險電玩遊戲《007：First Light》由 IO Interactive 與 Amazon MGM Studios 共同開發，預計於5月27日正式推出，故事背景設定在詹姆士龐德26歲的年輕時期，探索他剛成為特工的起源，在虛擬遊戲世界中，這只「海馬系列腕錶」被設定為具備駭客模組與雷射錶帶等誇張黑科技的關鍵裝備。回到現實世界，玩家與收藏家真正能擁有的，是一款44毫米不鏽鋼海馬系列潛水300米計時碼錶。這也是自1985年電影《雷霆殺機》之後，007超過40年來首度佩戴計時款式，更是海馬系列首次出現的007計時版本。手錶外觀採用標誌性的雷射雕刻波浪紋理黑色陶瓷面盤，搭配帶有白色琺瑯潛水刻度的拋光黑色陶瓷錶圈，散發出強悍且優雅的特務風采。在細節設計與材質選用上，這款新錶延續低調奢華的風格，特別在3點鐘方向的計時小秒盤外圈，與中央計時秒針運用 PVD 青銅金材質點綴，並加入紅色的Seamaster 字樣，讓老錶迷一眼就能認出其特殊身分。此外，指針與小時時標均塗覆 Super-LumiNova 螢光塗層，確保佩戴者在低光源的現實環境中也能克服挑戰、清晰讀時。在內部機芯與背蓋設計方面，腕錶搭載最高規格的歐米茄9900同軸擒縱大師天文台認證自動上鍊機芯，提供高達60小時的動力儲存，並具備優異的抗磁、精密與精準性能，完全符合真實情報員的任務需求，翻轉至手錶背面，透明的藍寶石水晶玻璃底蓋上，裝飾以黑色金屬化工藝打造的 007：First Light 專屬標誌，象徵情報員勇往直前的精神。為了完美呼應特務主題，手錶搭配了延續電影《007：生死交戰》黑、灰、米色調的全新NATO北約軍風錶帶，並隨附靈感來自遊戲中收納腕錶裝備的特製行李箱錶盒。同時，品牌也額外推出六款源自遊戲設定的限定 NATO 錶帶供藏家選購搭配，展現造型多樣性。這款從電玩走入現實的 OMEGA 007 聯名腕錶，台灣官方售價為新台幣28萬4000元，勢必將再度成為鐘錶市場與007迷爭相搶收的指標目標。