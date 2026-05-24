五月天主唱阿信18日結束在中國北京鳥巢舉辦的巡迴演唱會後，隔天於微博發文，分享多張他在北京巷弄散步的照片。只見阿信其中一張打卡照，拍到「男廁」的字樣，粉絲竟因此找到這處位在巷子內的公廁，紛紛湧入該處，學阿信用同款姿勢拍照打卡，造成當地居民困擾。對此，阿信昨日發聲道歉，呼籲粉絲保持理性、尊重居民。
北京公廁成打卡景點！全因阿信1張照片害的
阿信19日在微博發文，貼出多張照片分享演唱會結束後的心情，感性寫下：「離開前，我在街上多走了一會兒。捨不得睡的北京，知不知道我們這些日子的瘋狂故事呢？但我們都知道，這些夜晚發生了很多事，無數公主與王子們徹夜未眠。」
從照片中可見，阿信漫步在北京街頭，拍下塗鴉牆及各式餐廳招牌，用影像記錄自己的足跡。其中一張照片意外拍到「男廁」字樣，沒想到粉絲竟循線找出他曾現身的地點，紛紛前往朝聖拍照打卡。這處位於北京巷弄內的公廁，也因此意外爆紅，連日吸引大批五迷到場。
不過，此舉也引發當地居民不滿，原本冷清的巷子瞬間擠滿人潮，甚至連上廁所都得排隊等粉絲拍完照，讓居民氣得怒轟：「這不就是腦殘粉嗎？這都幹的是什麼事啊？這腦迴路簡直也太有問題了。」
阿信緊急出面道歉 呼籲粉絲：理性打卡
看到居民的抱怨聲，阿信也在自己的貼文底下留言道歉：「沒想到被大家找到北京胡同公廁『同款』，讚嘆大家的偵查能力，不過造成居民困擾，鄭重致上歉意；請大家理性打卡，友善支持居民店家，感謝各位五迷老師的理解與支持。」
這場鬧劇也讓網友笑翻直呼：「五迷真的太幽默了」、「說實話，廁所到底為什麼要自拍」、「阿信真的該道歉，不知道自己的影響力嗎」、「這破廁所到底有啥可拍的」。另外也有五迷澄清，該廁所只有19日當天短暫出現過排隊人潮而已，20日就沒什麼人過去拍照了，粉絲們都還是很理性的。
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阿信19日在微博發文，貼出多張照片分享演唱會結束後的心情，感性寫下：「離開前，我在街上多走了一會兒。捨不得睡的北京，知不知道我們這些日子的瘋狂故事呢？但我們都知道，這些夜晚發生了很多事，無數公主與王子們徹夜未眠。」
從照片中可見，阿信漫步在北京街頭，拍下塗鴉牆及各式餐廳招牌，用影像記錄自己的足跡。其中一張照片意外拍到「男廁」字樣，沒想到粉絲竟循線找出他曾現身的地點，紛紛前往朝聖拍照打卡。這處位於北京巷弄內的公廁，也因此意外爆紅，連日吸引大批五迷到場。
不過，此舉也引發當地居民不滿，原本冷清的巷子瞬間擠滿人潮，甚至連上廁所都得排隊等粉絲拍完照，讓居民氣得怒轟：「這不就是腦殘粉嗎？這都幹的是什麼事啊？這腦迴路簡直也太有問題了。」
看到居民的抱怨聲，阿信也在自己的貼文底下留言道歉：「沒想到被大家找到北京胡同公廁『同款』，讚嘆大家的偵查能力，不過造成居民困擾，鄭重致上歉意；請大家理性打卡，友善支持居民店家，感謝各位五迷老師的理解與支持。」
這場鬧劇也讓網友笑翻直呼：「五迷真的太幽默了」、「說實話，廁所到底為什麼要自拍」、「阿信真的該道歉，不知道自己的影響力嗎」、「這破廁所到底有啥可拍的」。另外也有五迷澄清，該廁所只有19日當天短暫出現過排隊人潮而已，20日就沒什麼人過去拍照了，粉絲們都還是很理性的。