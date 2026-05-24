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黃光芹再砲轟 黃國昌打包民眾黨送國民黨

民眾黨近日再度爆發退黨潮，資深媒體人黃光芹更與民眾黨主席黃國昌撕破臉，她進一步爆料，黃國昌曾和台中紅派大老廖了以在「電話中」稱，立委楊瓊瓔若要選立法院副院長，手上8席立委都給廖了以運用，黃國昌昨日駁斥黃光芹說法。不過，黃光芹昨日晚間砲轟，「我笑他不敢否認」。對此，黃國昌今（24）日表示，事情就不是她所講的那個樣子，並強調沒有什麼進一步評論的必要。黃光芹22日在直播節目《觀點芹爆戰》再度遭小草洗版後，崩潰痛罵黃國昌半小時，批評他選新北市長選假的，就是楊瓊瓔第二，更爆料黃國昌跟國民黨台中大老廖了以說，若楊瓊瓔要賴皮，要立法院副院長的話，民眾黨8席都給廖了以運用，這是她當面聽廖了以說的，但後來廖了以沒答應。黃國昌昨日在桃園民眾黨防災守護隊授牌剪綵儀式受訪時表示，事情的來龍去脈不是黃光芹說的那個樣子，他跟廖了以沒有什麼直接接觸，當初國民黨內初選時，江啟臣跟楊瓊瓔都是資深、優秀的立委，他當時想說，若江啟臣當選台中市長，其他可能接任副院長的人選有哪些人。黃光芹晚間再度怒批，最重要的內容略而不談，扭曲事實的結果，既不能為自己開脫，反而證實確有涉及此事。「我笑他不敢否認，話只敢說一半！」她怒批，以黃國昌的投機性格，不只是在這件事情上顯現，打包8席立委算什麼，把民眾黨整個打包送往國民黨，才是真正的問題，「司馬昭之心，路人皆知」。黃國昌今日上午赴高雄出席「當權力失去監督 司法改革的下一步」論壇，並於會前受訪。針對黃光芹再度抨擊「黃國昌打包民眾黨送國民黨」，黃國昌回應表示，他昨天都已經回答了非常清楚，事情就不是她所講的那個樣子，那除此之外，沒有什麼進一步評論的必要。黃光芹還爆料說，當初新北市藍白合贏過蘇巧慧的B民調是篩漏樣本後就是控配出來的，其實洗樣本沒有真正的贏過她，她還說這個節目不要也罷，她不怕被拔掉，黃國昌回應說，「其實我對她在說什麼，我完全不知道她到底在說些什麼東西」、「那個民調不是我黃國昌做的」，那個是專業的民調機構做的，對專業的民調機構提出這樣子的指控，沒有民調機構為了要去辦一個初選的民調，而去出賣自己的公信力。黃國昌新書《向光前行》即將出版，內容介紹提到「他建中畢業，卻棄醫從法」，引來黃國昌高中同班同學、作家張鐵志質疑，「我們本來就是文組。不太懂『棄醫』什麼意思」。對此，黃國昌說，這本書今天凌晨12點就會開始預購，「歡迎大家訂購，詳細地看了這本書的內容了，以後大家就會有非常完整的答案。」