別怕5月報稅季荷包失血，現在全台有4縣市宣布健保費免繳！除了台東縣、南投縣與苗栗縣，確定全額補助高齡長者健康保險費；新竹市也宣布推動「健保費補助」計畫，再加碼7萬人受惠，不排富、免申請領取資格一次整理。
新竹市：健保費全額補助近萬元！65歲以上長者、55歲以上原住民受惠
根據新竹市政府官網，市長高虹安宣布，持續落實「老幼共好、幸福友善」施政策略，已規劃「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」。後續將依法編列並提送追加預算，積極爭取市議會支持通過，政策可望於今（2026）年第四季上路，減輕長輩醫療支出負擔，打造更加安心、健康、友善的宜居城市。
◾️補助對象與資格
一、設籍新竹市年滿65歲以上的長輩
二、年滿55歲以上的原住民
三、符合上述且未獲得政府機關健保費自付額全額補助者
◾️補助辦法
從符合資格之次月起補助全民健康保險費自付額，補助金額以全民健康保險法第六類地區人口繳納保險費之自付額，每人每月最高可獲得826元補助（全額自付額），累計1年可節省近萬元，預計全市7萬餘名長輩受益。
◾️申請方式
朝「免申請、不排富」方向辦理
台東縣：70歲以上長者健保費全額補助！由縣政府代繳：免申請
根據台東縣政府官網，饒慶鈴縣長宣布，「台東縣政府70歲以上老人全民健康 保險自付保險費實施計畫」上路，2026年1月1日全面實施「長者健保費自付額由縣府代繳」。
◾️補助對象與資格
一、年滿70歲以上
二、設籍台東縣滿一年
三、一年內實際居住國內的時間合計滿183天。
◾️補助辦法
依符合資格之民眾健保自付額全額補助。
◾️申請方式
符合資格者「無需自行提出申請」。
將由社會處造冊符合補助對象之清冊，報送衛生福利部中央健康保險署註記「台東縣老人70」減免身分，後由台東縣政府社會處支付保費。
◾️注意事項
縣府提醒，符合資格之長者及家屬，請主動向所屬投保單位說明，惟因各投保單位作業流程不同，可能出現預收、代扣或先繳後退等情形，待投保單位透過健保署系統確認資格後，將依規定辦理退費，民眾亦可主動洽詢投保單位辦理退還事宜。
南投縣：65歲以上老人健保費補助近萬元！免申請、不排富領取
南投縣政府表示，為提升南投縣高齡者醫療保障，減輕其全民健康保險費自付額負擔，並促進健康老化與社會照顧。
◾️補助對象
一、設籍南投縣年滿65歲以上老人或年滿55歲以上原住民。
二、具全民健康保險在保身分。
三、未獲政府機關健保費自付額之全額補助者。
◾️補助辦法
每人每月最高可獲得826元補助（全額自付額），累計一年下來可節省約9912元的健保費用，省下將近萬元。
◾️申請方式
符合資格者「無需自行提出申請」。主打「不排富、當月設籍即生效」的便民措施，預計全縣約有10萬人受益。
◾️注意事項
由南投縣社會及勞動局於每月五日前，將符合補助資格對象之媒體資料送健保署，經健保署與投保資料比對後，於受補助對象所屬投保單位之保險費計算表內減免之。補助金額由南投縣政府社會及勞動局核定後，逕撥付健保署。
苗栗縣：80歲以上長輩免繳健保費！預計7月起試辦
苗栗縣政府表示，通過今年7月份起試辦80歲以上長輩免繳健保費，所需經費將由稅務局去年爭取台灣電力公司、台灣中油公司兩項工程印花稅3.85億元來支付。
◾️實施時間
2026年7月起
◾️補助對象
設籍於苗栗縣，年滿80歲以上之長輩。
◾️補助內容
試辦「健保費自付額」補助，讓長輩免繳健保費。
◾️申請方式
詳細資訊以苗栗縣社會處公告為主。
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根據新竹市政府官網，市長高虹安宣布，持續落實「老幼共好、幸福友善」施政策略，已規劃「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」。後續將依法編列並提送追加預算，積極爭取市議會支持通過，政策可望於今（2026）年第四季上路，減輕長輩醫療支出負擔，打造更加安心、健康、友善的宜居城市。
◾️補助對象與資格
一、設籍新竹市年滿65歲以上的長輩
二、年滿55歲以上的原住民
三、符合上述且未獲得政府機關健保費自付額全額補助者
◾️補助辦法
從符合資格之次月起補助全民健康保險費自付額，補助金額以全民健康保險法第六類地區人口繳納保險費之自付額，每人每月最高可獲得826元補助（全額自付額），累計1年可節省近萬元，預計全市7萬餘名長輩受益。
◾️申請方式
朝「免申請、不排富」方向辦理
台東縣：70歲以上長者健保費全額補助！由縣政府代繳：免申請
根據台東縣政府官網，饒慶鈴縣長宣布，「台東縣政府70歲以上老人全民健康 保險自付保險費實施計畫」上路，2026年1月1日全面實施「長者健保費自付額由縣府代繳」。
◾️補助對象與資格
一、年滿70歲以上
二、設籍台東縣滿一年
三、一年內實際居住國內的時間合計滿183天。
◾️補助辦法
依符合資格之民眾健保自付額全額補助。
◾️申請方式
符合資格者「無需自行提出申請」。
將由社會處造冊符合補助對象之清冊，報送衛生福利部中央健康保險署註記「台東縣老人70」減免身分，後由台東縣政府社會處支付保費。
◾️注意事項
縣府提醒，符合資格之長者及家屬，請主動向所屬投保單位說明，惟因各投保單位作業流程不同，可能出現預收、代扣或先繳後退等情形，待投保單位透過健保署系統確認資格後，將依規定辦理退費，民眾亦可主動洽詢投保單位辦理退還事宜。
南投縣：65歲以上老人健保費補助近萬元！免申請、不排富領取
南投縣政府表示，為提升南投縣高齡者醫療保障，減輕其全民健康保險費自付額負擔，並促進健康老化與社會照顧。
◾️補助對象
一、設籍南投縣年滿65歲以上老人或年滿55歲以上原住民。
二、具全民健康保險在保身分。
三、未獲政府機關健保費自付額之全額補助者。
◾️補助辦法
每人每月最高可獲得826元補助（全額自付額），累計一年下來可節省約9912元的健保費用，省下將近萬元。
◾️申請方式
符合資格者「無需自行提出申請」。主打「不排富、當月設籍即生效」的便民措施，預計全縣約有10萬人受益。
◾️注意事項
由南投縣社會及勞動局於每月五日前，將符合補助資格對象之媒體資料送健保署，經健保署與投保資料比對後，於受補助對象所屬投保單位之保險費計算表內減免之。補助金額由南投縣政府社會及勞動局核定後，逕撥付健保署。
苗栗縣：80歲以上長輩免繳健保費！預計7月起試辦
苗栗縣政府表示，通過今年7月份起試辦80歲以上長輩免繳健保費，所需經費將由稅務局去年爭取台灣電力公司、台灣中油公司兩項工程印花稅3.85億元來支付。
◾️實施時間
2026年7月起
◾️補助對象
設籍於苗栗縣，年滿80歲以上之長輩。
◾️補助內容
試辦「健保費自付額」補助，讓長輩免繳健保費。
◾️申請方式
詳細資訊以苗栗縣社會處公告為主。