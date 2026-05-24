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▲星巴克愿秀門市透過空間設計、藝術裝置與沉浸式 咖啡體驗，描繪600間門市，與消費者共同累積的生活記憶。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲該門市也推出全台首創「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖 啡大師現場演繹，以一種咖啡，三種體驗，打造沉浸式咖啡旅程，採每日限量預約供應；另外，也有話題飲品雲朵泡泡美式、600店紀念系列商品。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲康是美則聚焦新世代美妝生活趨勢，集結CLIO、SISTER ANN及3CE等全台首發特色櫃構築完整的K-Beauty 體驗。（圖／記者鍾泓良攝影）

統一美麗生活事業旗下兩大品牌康是美及星巴克同步在南港迎來台灣600間門市！統一集團董事長羅智先今（24）日來到南港愿秀門市，他表示，集團就是不斷在展店，愈開愈進步，從每次開店學到更多智慧，新開店可以展現統一集團想要展現的方式，「600店之後，就是準備下一個600店。」羅智先表示，開店就是愈開愈進步，每次開店經驗無論外在、內在都能有更多智慧，愈來愈有表達自己的方式，而康是美600店，就是準備下一個600店。他更意外看到台灣的咖啡店有5000家，所以路還蠻長的。當被問到對於本土康是美規模超車屈臣氏，他解釋，並非自己超越，而是過程當中對方稍微落後一點，大家都還在相同跑道上繼續努力；對於大小店面積差異，他認為任何門市就是馬路上的「家具」，沒有什麼大店或小店的差別，就是看機緣及有沒有遇到適合的房東。他後續也補充，門市愈大表演空間愈大，對於消費者方便性也愈大，但是台北寸土寸金，要房東拿出一大片土地必須要很多考慮，因此在南部比較有相關條件，但相信未來在北部地區，也會有房東願意提供相關的新機會。對於星巴克開出600家店，但獲利跟高峰期出現衰退，羅智先說明，星巴克營運以來從未出現獲利衰退，之所以會有這樣現象是因為權利金有通膨效應，因此每隔一段時間比較須進行調整，但整體都是穩健進步。作為雙品牌雙600店的代表據點，「愿秀門市」新選品策略。星巴克透過空間設計、藝術裝置與沉浸式 咖啡體驗，描繪600間門市，與消費者共同累積的生活記憶。該門市也推出全台首創「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖 啡大師現場演繹，以一種咖啡，三種體驗，打造沉浸式咖啡旅程，採每日限量預約供應；另外，也有話題飲品雲朵泡泡美式、600店紀念系列商品。康是美則聚焦新世代美妝生活趨勢，集結CLIO、SISTER ANN及3CE等全台首發特色櫃構築完整的K-Beauty 體驗，並引進OLIVE YOUNG 自有品牌的BOH+、WAKEMAKE、 colorgram 等專區，以及愿秀首賣聯名防曬 CellFusionC x ZO&FRIENDS。門市也同步升級「minibar」選品專區，minisize的客群，新品嘗試率高於5倍，minibar 導入逾百款精巧的美妝新品，包含愿秀限定的CLIO袖珍氣墊粉餅、鏡光煥顏打亮盤。