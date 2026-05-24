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▲尼克在今年季後賽打出不合常理的窒息進攻，連續10場比賽皆以雙位數分差血洗對手，追平了NBA歷史最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

球隊名稱（Team） 奪冠年份（Year） 季後賽連勝場次 最終賽季結局（Result） 金州勇士 2017年 15連勝 奪得 NBA 總冠軍 聖安東尼奧馬刺 1999年 12連勝 奪得 NBA 總冠軍 洛杉磯湖人 2001年 11連勝 奪得 NBA 總冠軍 洛杉磯湖人 1989年 11連勝 總決賽敗北 紐約尼克 2026年 10連勝 東區決賽 3：0 聽牌中 波士頓塞爾提克 2024年 10連勝 奪得 NBA 總冠軍 克里夫蘭騎士 2017年 10連勝 總決賽敗北 縱觀歷史大數據，只要能夠在季後賽締造10連勝以上的強權，最終有高達五成的機率能夠順利捧起歐布萊恩冠軍獎盃（Larry O'Brien Trophy）。在先前達此成就的9支球隊中，有5隊順利奪冠，3隊挺進總決賽。唯一例外的2017年是因為當年的「宇宙勇」金州勇士創下了誇張的15連勝，而詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士也打了10連勝，兩隊最終在總決賽相撞才注定有人得吞敗。



致敬1999傳奇老八！布朗森帶領大蘋果撕裂騎士防線



這也是紐約尼克自從1999年上演史詩級的「老八傳奇」以來，整個組織近30年來最接近總決賽神殿的黃金時刻。回顧1999年那支擁有尤恩（Patrick Ewing）、休士頓（Allan Houston）、強森（Larry Johnson）與史普利威爾（Latrell Sprewell）的傳奇尼克隊，當年一路爆冷掀翻熱火、老鷹與溜馬，可惜最終在決賽中碰上了正值12連勝的聖安東尼奧馬刺，才以1比4遺憾落敗。如今，時隔27年，尼克大軍再次用一場毫無懸念的雙位數大勝，將系列賽徹底定調。



▲騎士隊後衛哈登（James Harden）在防守端目送對手上籃，神情顯得無比落寞。他在系列賽前三戰消極的防守態度，被全美媒體與專家公認為騎士隊崩盤的最大主因。（圖／路透／達志影像）

縱觀歷史大數據，只要能夠在季後賽締造10連勝以上的強權，最終有高達五成的機率能夠順利捧起歐布萊恩冠軍獎盃（Larry O'Brien Trophy）。在先前達此成就的9支球隊中，有5隊順利奪冠，3隊挺進總決賽。唯一例外的2017年是因為當年的「宇宙勇」金州勇士創下了誇張的15連勝，而詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士也打了10連勝，兩隊最終在總決賽相撞才注定有人得吞敗。這也是紐約尼克自從1999年上演史詩級的「老八傳奇」以來，整個組織近30年來最接近總決賽神殿的黃金時刻。回顧1999年那支擁有尤恩（Patrick Ewing）、休士頓（Allan Houston）、強森（Larry Johnson）與史普利威爾（Latrell Sprewell）的傳奇尼克隊，當年一路爆冷掀翻熱火、老鷹與溜馬，可惜最終在決賽中碰上了正值12連勝的聖安東尼奧馬刺，才以1比4遺憾落敗。如今，時隔27年，尼克大軍再次用一場毫無懸念的雙位數大勝，將系列賽徹底定調。

紐約尼克距離重返夢寐以求的NBA總冠軍賽（NBA Finals）舞台，如今僅僅剩下最後一步之遙！在剛剛結束的東區決賽第三戰（Game 3）中，紐約大軍再度反客為主，在客場用極具窒息感的攻防體系全面摧毀了克里夫蘭騎士的主場防線。這場大勝不僅讓尼克隊在系列賽中取得3比0的絕對聽牌優勢，更宣告這支大蘋果軍團正式寫下了驚人的季後賽「10連勝」壯舉，單月未嘗敗仗勝率直逼2017年「宇宙勇士」，且也開啟了NBA歷史的奪冠密碼，有超過五成機率最後奪下冠軍。這支由明星控衛布朗森（Jalen Brunson）掌舵的紐約尼克，目前正處於一段令人難以置信的瘋狂暴走期，他們已經整整超過一個月沒有在季後賽輸過任何一場球。無論路上碰到的對手是首輪的亞特蘭大老鷹、次輪的費城76人，還是東區決賽的騎士隊，尼克都在每個戰術對抗中找到了完美解藥，並且在聯盟歷史上，通常只有分區第一或第二種子的超級強權（如當年的宇宙勇或紫金軍團）才能在季後賽展現這種統治力，但尼克隊今年卻在季後賽迎來了大進化。統計顯示，尼克隊在今年這趟奪冠行軍中，僅有的幾場敗仗全部加起來也僅僅各自輸掉1分而已，這讓紐約尼克本季的季後賽「總正負分差」直接刷新了NBA歷史紀錄。此外，連續10場在季後賽以雙位數分差擊敗對手的神蹟，也正式追平了NBA歷史的最長紀錄。