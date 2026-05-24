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國民支援金是什麼？

▲國民支援金由國民黨立委羅明才等人提出，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。（圖/記者張嘉哲攝）

2026普發一萬進度到哪了？國民支援金一讀通過「還有4難關」

▲立法程序一圖看。（圖／立法院官網）

國民支援金和普發一萬差在哪？

2026國民支援金 2025普發一萬 提案背景 因應中東戰事引發能源、原物料價格波動帶來的通膨壓力 因應關稅戰衝擊，提倡刺激內需、提振消費 政策性質 物價上漲的補償性措施 稅收賸餘分配 主管機關 國家發展委員會 財政部 目前進度 僅於立法院院會通過一讀，尚未通過三讀，尚未確定發放 已發放完畢

國民支援金誰可領？怎麼領取？

國民支援金還沒通過！各縣市「地方加碼」記得先領

鄉鎮 金額 設籍資格基準日 發放時間 苗栗縣西湖鄉 5000元 2025年12月31日前 預計7月10日起 苗栗縣三灣鄉 5000元 2026年1月31日前 預計2026年7月 苗栗縣銅鑼鄉 8500元 2025年12月31日前 6月26日～7月3日 彰化縣花壇鄉 6000元 2026年3月1日前 預計5月底至6月初 南投縣仁愛鄉 2000元 2026年6月30日（含）前 2026年6月30日 雲林縣林內鄉 3600元 2026年3月31日前 預計年底發放 花蓮縣富里鄉 3000元 2025年12月31日前 5月19日～7月2日領取 花蓮縣壽豐鄉 2000元 2025年12月31日前 5月19日～5月24日領取；之後至7/2前至公所領取 花蓮縣鳳林鎮 3000元 2026年04月30日前（災後延長） 預計8月 花蓮縣光復鄉 10000元 2025年9月23日戶籍資料為基準 6月8日起登記至8月，預計9月初發放 台東縣東河鄉 3000元 3月20日前設籍東河鄉滿6個月、發放當日仍在籍 6月10日～7月31日 澎湖縣七美鄉 10000元 2026年01月29日前 即日起至5月30日 澎湖縣西嶼鄉 5000元 2026年3月29日前 預計6月 澎湖縣湖西鄉 5000元 2026年3月29日前 即日起至6/30

國民支援金未三讀通過！無官網別被詐騙

2026普發一萬有機會嗎？國民黨立委羅明才等23人提出「國民支援金」特別條例草案，提案全民普發新台幣1萬元，相關草案於2026年5月8日一讀通過，並送往委員會審查，也讓外界關注今年是否也有普發一萬可領。，帶領讀者一文速懂。國民支援金是由國民黨立委羅明才、李彥秀、鄭正鈐、游顥、林沛祥等23人提出的《因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案》，有鑑於中東局勢動盪引發國際能源與原物料價格波動，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。國民支援金目前進度是「完成一讀，尚未三讀，也無預算」，國民支援金特別條例草案雖然在2026年5月8日一讀通過，進入立法院議程，但後續將面臨嚴謹的審查流程，才有可能正式上路。法案將交付經濟、財政委員會審查討論，這是最關鍵的一步，將決定「是否排富」，以及哪些族群可優先領取、財源如何安排都有可能在該階段進行調整。立法院院會一讀僅是宣讀政府或立委提案的標題，一讀過後除非逕付二讀，否則皆須經委員會審查討論，而後才會進入二讀。若朝野意見不同，將交付協商，可能進入1個月冷凍期。經朝野協商完成，全院表決通過，完成三讀程序。法案即便通過後，仍需行政院編列預算，並送交立法院審議同意才能執行。2025年普發一萬政策是因全球關稅衝擊，提倡刺激內需，由財政部主導執行，偏向稅收賸餘分配；但國民支援金不只改由國發會主導，原因在於提案方認為，中東戰爭對能源價格造成波動，國發會應作為國家政策統合機關，評估通膨對民生的影響，定位更接近是「通膨補貼」。根據現行草案，國民支援金計畫初步採「全民普發」模式，預計發放每人新台幣1萬元，預估國庫支出約2360億元，但詳細資格、發放方式與是否排富，仍待委員會審查後確認，目前尚無進一步消息。但若後續成功三讀通過，外界預期將會按照2025年普發一萬模式辦理，可能採用「線上登記入帳、ATM領取、郵局臨櫃、直接入帳、偏鄉造冊」5方式發放。提醒民眾，目前國民支援金草案尚待審查，目前未有任何具體發放方法與時間，也沒有線上登記官網，任何聲稱可以領取該筆款項、要求點擊連結或輸入個資的訊息皆為詐騙。