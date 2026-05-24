2026普發一萬有機會嗎？國民黨立委羅明才等23人提出「國民支援金」特別條例草案，提案全民普發新台幣1萬元，相關草案於2026年5月8日一讀通過，並送往委員會審查，也讓外界關注今年是否也有普發一萬可領。《NOWNEWS今日新聞》整理國民支援金最新進度，包括國民支援金誰可以領、國民支援金發放條件、國民支援金和普發一萬差在哪，以及各縣市地方補助等相關資訊，帶領讀者一文速懂。
📍國民支援金是什麼？
國民支援金是由國民黨立委羅明才、李彥秀、鄭正鈐、游顥、林沛祥等23人提出的《因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案》，有鑑於中東局勢動盪引發國際能源與原物料價格波動，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。
📍2026普發一萬進度到哪了？國民支援金一讀通過「還有4難關」
國民支援金目前進度是「完成一讀，尚未三讀，也無預算」，國民支援金特別條例草案雖然在2026年5月8日一讀通過，進入立法院議程，但後續將面臨嚴謹的審查流程，才有可能正式上路。
◼︎ 委員會審查：法案將交付經濟、財政委員會審查討論，這是最關鍵的一步，將決定「是否排富」，以及哪些族群可優先領取、財源如何安排都有可能在該階段進行調整。
◼︎ 朝野協商：立法院院會一讀僅是宣讀政府或立委提案的標題，一讀過後除非逕付二讀，否則皆須經委員會審查討論，而後才會進入二讀。若朝野意見不同，將交付協商，可能進入1個月冷凍期。
◼︎ 三讀通過：經朝野協商完成，全院表決通過，完成三讀程序。
◼︎ 編列預算：法案即便通過後，仍需行政院編列預算，並送交立法院審議同意才能執行。
📍國民支援金和普發一萬差在哪？
2025年普發一萬政策是因全球關稅衝擊，提倡刺激內需，由財政部主導執行，偏向稅收賸餘分配；但國民支援金不只改由國發會主導，原因在於提案方認為，中東戰爭對能源價格造成波動，國發會應作為國家政策統合機關，評估通膨對民生的影響，定位更接近是「通膨補貼」。
📍國民支援金誰可領？怎麼領取？
根據現行草案，國民支援金計畫初步採「全民普發」模式，預計發放每人新台幣1萬元，預估國庫支出約2360億元，但詳細資格、發放方式與是否排富，仍待委員會審查後確認，目前尚無進一步消息。但若後續成功三讀通過，外界預期將會按照2025年普發一萬模式辦理，可能採用「線上登記入帳、ATM領取、郵局臨櫃、直接入帳、偏鄉造冊」5方式發放。
📍國民支援金還沒通過！各縣市「地方加碼」記得先領
📍國民支援金未三讀通過！無官網別被詐騙
提醒民眾，目前國民支援金草案尚待審查，目前未有任何具體發放方法與時間，也沒有線上登記官網，任何聲稱可以領取該筆款項、要求點擊連結或輸入個資的訊息皆為詐騙。
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國民支援金是由國民黨立委羅明才、李彥秀、鄭正鈐、游顥、林沛祥等23人提出的《因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案》，有鑑於中東局勢動盪引發國際能源與原物料價格波動，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。
國民支援金目前進度是「完成一讀，尚未三讀，也無預算」，國民支援金特別條例草案雖然在2026年5月8日一讀通過，進入立法院議程，但後續將面臨嚴謹的審查流程，才有可能正式上路。
◼︎ 委員會審查：法案將交付經濟、財政委員會審查討論，這是最關鍵的一步，將決定「是否排富」，以及哪些族群可優先領取、財源如何安排都有可能在該階段進行調整。
◼︎ 朝野協商：立法院院會一讀僅是宣讀政府或立委提案的標題，一讀過後除非逕付二讀，否則皆須經委員會審查討論，而後才會進入二讀。若朝野意見不同，將交付協商，可能進入1個月冷凍期。
◼︎ 三讀通過：經朝野協商完成，全院表決通過，完成三讀程序。
◼︎ 編列預算：法案即便通過後，仍需行政院編列預算，並送交立法院審議同意才能執行。
2025年普發一萬政策是因全球關稅衝擊，提倡刺激內需，由財政部主導執行，偏向稅收賸餘分配；但國民支援金不只改由國發會主導，原因在於提案方認為，中東戰爭對能源價格造成波動，國發會應作為國家政策統合機關，評估通膨對民生的影響，定位更接近是「通膨補貼」。
|2026國民支援金
|2025普發一萬
|提案背景
|因應中東戰事引發能源、原物料價格波動帶來的通膨壓力
|因應關稅戰衝擊，提倡刺激內需、提振消費
|政策性質
|物價上漲的補償性措施
|稅收賸餘分配
|主管機關
|國家發展委員會
|財政部
|目前進度
|僅於立法院院會通過一讀，尚未通過三讀，尚未確定發放
|已發放完畢
根據現行草案，國民支援金計畫初步採「全民普發」模式，預計發放每人新台幣1萬元，預估國庫支出約2360億元，但詳細資格、發放方式與是否排富，仍待委員會審查後確認，目前尚無進一步消息。但若後續成功三讀通過，外界預期將會按照2025年普發一萬模式辦理，可能採用「線上登記入帳、ATM領取、郵局臨櫃、直接入帳、偏鄉造冊」5方式發放。
📍國民支援金還沒通過！各縣市「地方加碼」記得先領
|鄉鎮
|金額
|設籍資格基準日
|發放時間
|苗栗縣西湖鄉
|5000元
|2025年12月31日前
|預計7月10日起
|苗栗縣三灣鄉
|5000元
|2026年1月31日前
|預計2026年7月
|苗栗縣銅鑼鄉
|8500元
|2025年12月31日前
|6月26日～7月3日
|彰化縣花壇鄉
|6000元
|2026年3月1日前
|預計5月底至6月初
|南投縣仁愛鄉
|2000元
|2026年6月30日（含）前
|2026年6月30日
|雲林縣林內鄉
|3600元
|2026年3月31日前
|預計年底發放
|花蓮縣富里鄉
|3000元
|2025年12月31日前
|5月19日～7月2日領取
|花蓮縣壽豐鄉
|2000元
|2025年12月31日前
|5月19日～5月24日領取；之後至7/2前至公所領取
|花蓮縣鳳林鎮
|3000元
|2026年04月30日前（災後延長）
|預計8月
|花蓮縣光復鄉
|10000元
|2025年9月23日戶籍資料為基準
|6月8日起登記至8月，預計9月初發放
|台東縣東河鄉
|3000元
|3月20日前設籍東河鄉滿6個月、發放當日仍在籍
|6月10日～7月31日
|澎湖縣七美鄉
|10000元
|2026年01月29日前
|即日起至5月30日
|澎湖縣西嶼鄉
|5000元
|2026年3月29日前
|預計6月
|澎湖縣湖西鄉
|5000元
|2026年3月29日前
|即日起至6/30
提醒民眾，目前國民支援金草案尚待審查，目前未有任何具體發放方法與時間，也沒有線上登記官網，任何聲稱可以領取該筆款項、要求點擊連結或輸入個資的訊息皆為詐騙。