2026普發一萬有機會嗎？國民黨立委羅明才等23人提出「國民支援金」特別條例草案，提案全民普發新台幣1萬元，相關草案於2026年5月8日一讀通過，並送往委員會審查，也讓外界關注今年是否也有普發一萬可領。《NOWNEWS今日新聞》整理國民支援金最新進度，包括國民支援金誰可以領、國民支援金發放條件、國民支援金和普發一萬差在哪，以及各縣市地方補助等相關資訊，帶領讀者一文速懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍國民支援金是什麼？

國民支援金是由國民黨立委羅明才、李彥秀、鄭正鈐、游顥、林沛祥等23人提出的《因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案》，有鑑於中東局勢動盪引發國際能源與原物料價格波動，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。

▲國民支援金由國民黨立委羅明才等人提出，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。（圖/記者張嘉哲攝）
▲國民支援金由國民黨立委羅明才等人提出，提案發放每人新台幣1萬元，補貼民眾以減輕負擔。該草案仍未定案，目前僅一讀通過，送交委員會審查。（圖/記者張嘉哲攝）
📍2026普發一萬進度到哪了？國民支援金一讀通過「還有4難關」

國民支援金目前進度是「完成一讀，尚未三讀，也無預算」，國民支援金特別條例草案雖然在2026年5月8日一讀通過，進入立法院議程，但後續將面臨嚴謹的審查流程，才有可能正式上路。

◼︎ 委員會審查：法案將交付經濟、財政委員會審查討論，這是最關鍵的一步，將決定「是否排富」，以及哪些族群可優先領取、財源如何安排都有可能在該階段進行調整。

◼︎ 朝野協商：立法院院會一讀僅是宣讀政府或立委提案的標題，一讀過後除非逕付二讀，否則皆須經委員會審查討論，而後才會進入二讀。若朝野意見不同，將交付協商，可能進入1個月冷凍期。

◼︎ 三讀通過：經朝野協商完成，全院表決通過，完成三讀程序。

◼︎ 編列預算：法案即便通過後，仍需行政院編列預算，並送交立法院審議同意才能執行。

▲立法程序一圖看。（圖／立法院官網）
▲立法程序一圖看。（圖／立法院官網）
📍國民支援金和普發一萬差在哪？

2025年普發一萬政策是因全球關稅衝擊，提倡刺激內需，由財政部主導執行，偏向稅收賸餘分配；但國民支援金不只改由國發會主導，原因在於提案方認為，中東戰爭對能源價格造成波動，國發會應作為國家政策統合機關，評估通膨對民生的影響，定位更接近是「通膨補貼」。

  2026國民支援金 2025普發一萬
提案背景 因應中東戰事引發能源、原物料價格波動帶來的通膨壓力 因應關稅戰衝擊，提倡刺激內需、提振消費
政策性質 物價上漲的補償性措施 稅收賸餘分配
主管機關 國家發展委員會 財政部
目前進度 僅於立法院院會通過一讀，尚未通過三讀，尚未確定發放 已發放完畢
📍國民支援金誰可領？怎麼領取？

根據現行草案，國民支援金計畫初步採「全民普發」模式，預計發放每人新台幣1萬元，預估國庫支出約2360億元，但詳細資格、發放方式與是否排富，仍待委員會審查後確認，目前尚無進一步消息。但若後續成功三讀通過，外界預期將會按照2025年普發一萬模式辦理，可能採用「線上登記入帳、ATM領取、郵局臨櫃、直接入帳、偏鄉造冊」5方式發放。

📍國民支援金還沒通過！各縣市「地方加碼」記得先領

鄉鎮 金額 設籍資格基準日 發放時間
苗栗縣西湖鄉 5000元 2025年12月31日前 預計7月10日起
苗栗縣三灣鄉 5000元 2026年1月31日前 預計2026年7月
苗栗縣銅鑼鄉 8500元 2025年12月31日前 6月26日～7月3日
彰化縣花壇鄉 6000元 2026年3月1日前 預計5月底至6月初
南投縣仁愛鄉 2000元 2026年6月30日（含）前 2026年6月30日
雲林縣林內鄉 3600元 2026年3月31日前 預計年底發放
花蓮縣富里鄉 3000元 2025年12月31日前 5月19日～7月2日領取
花蓮縣壽豐鄉 2000元 2025年12月31日前 5月19日～5月24日領取；之後至7/2前至公所領取
花蓮縣鳳林鎮 3000元 2026年04月30日前（災後延長） 預計8月
花蓮縣光復鄉 10000元 2025年9月23日戶籍資料為基準 6月8日起登記至8月，預計9月初發放
台東縣東河鄉 3000元 3月20日前設籍東河鄉滿6個月、發放當日仍在籍 6月10日～7月31日
澎湖縣七美鄉 10000元 2026年01月29日前 即日起至5月30日
澎湖縣西嶼鄉 5000元 2026年3月29日前 預計6月
澎湖縣湖西鄉 5000元 2026年3月29日前 即日起至6/30
📍國民支援金未三讀通過！無官網別被詐騙

提醒民眾，目前國民支援金草案尚待審查，目前未有任何具體發放方法與時間，也沒有線上登記官網，任何聲稱可以領取該筆款項、要求點擊連結或輸入個資的訊息皆為詐騙。

相關新聞

健保費免繳！全台4縣市「全額補助」年省近萬元　免申請領取資格

長輩準備領錢！政府發36000元交通補助　5/31上路、怎麼申請一覽

行政院發錢！2026「油錢補助6000元」領取對象、申請資格時間一覽

失業救命錢來了！「缺工補助」最高領10萬8　申請資格、條件出爐

陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

致力於提供完善且多元...