被封為反指標女神的投資網紅「巴逆逆」21日突然在臉書發布超悲觀貼文，她表示自己心中的負面情緒揮之不去，並寫下：「對不起大家，我不行了」、「這個世界很美好，錯的是我」等字句，看起來超像在說遺言。接著巴逆逆就消失超過48小時，不再與粉絲互動，讓大家超擔心她，急忙呼籲巴逆逆「千萬別做傻事」。
巴逆逆貼文超像遺言 粉絲急喊話：別做傻事
巴逆逆21日接連在臉書發布2篇負面貼文，第一篇寫道：「收盤了、跌停了、在谷底了⋯不，還會再往下吧，爛泥一般。」第二篇則寫道：「對不起大家，我不行了，負面的情緒揮不掉：）今天賠錢只是其中一件事，一堆不好的事情一直在發生，這個世界很美好，錯的是我！」
這兩篇貼文的口氣看起來都不太妙，讓粉絲擔心她是否想不開，紛紛留言喊話巴逆逆：「美女，沒事的，你可千萬別做傻事啊」、「投資本來就有賺有賠，再買回來就好，不要想不開」、「抱抱你，你是這世界美好可愛的一部分唷」、「加油！能量守恆定律，失去的會補償給你的」、「多多休息，你千萬不要衝動」。
巴逆逆失聯48小時粉絲怕爆 她現身吐崩潰原因
不過巴逆逆面對粉絲的關心始終沒有回覆，在網路上「失聯」超過48小時，讓粉絲都非常擔心她。直到23日上午，巴逆逆才終於現身發文，表示大家傳來的訊息她都有看到。
巴逆逆也以圖文插畫的方式表達自己崩潰的真實原因：「這次崩潰跟股市沒有直接的關係⋯說真的，是很多事情累積起來⋯然後那是最後一根稻草。認識我很久的人大概知道，我本身是個自卑的人，因為自卑又不服輸，所以一直想要比別人更加努力，也因為這樣，要是努力沒有結果，心裡難免會有種⋯『啊～我果然很差勁啊』的想法」。
巴逆逆說自己的IG還有其他相關的訂閱數字狀態都很差，每天看著慘澹的流量，讓她心生恐懼，結果就在這個時候，她的IG帳號還被限制流量，沒有原因且無法申訴，讓她心中充滿無力感。
巴逆逆因此難過地說：「突然覺得是不是老天覺得我是個很爛的人，我的努力就這麼不值得一提？」但她說自己還是不會選擇放鬆的，畢竟放鬆就等於放棄，所以她會繼續努力下去，要粉絲不用擔心她。
巴逆逆是誰？金融高材生被當反指標女神
巴逆逆是美國密西根州立大學金融學系的高材生，約2023年左右開始走紅，當時她因頻繁分享自己的投資心得，被人發現常常在股市高點進場、低點殺出，因此被粉絲笑說是「反指標女神」、「股海冥燈」，臉書目前累積47萬人追蹤。
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巴逆逆因此難過地說：「突然覺得是不是老天覺得我是個很爛的人，我的努力就這麼不值得一提？」但她說自己還是不會選擇放鬆的，畢竟放鬆就等於放棄，所以她會繼續努力下去，要粉絲不用擔心她。
巴逆逆是誰？金融高材生被當反指標女神
巴逆逆是美國密西根州立大學金融學系的高材生，約2023年左右開始走紅，當時她因頻繁分享自己的投資心得，被人發現常常在股市高點進場、低點殺出，因此被粉絲笑說是「反指標女神」、「股海冥燈」，臉書目前累積47萬人追蹤。
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