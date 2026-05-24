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前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，並稱蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，更怒轟「貪污犯」。3人調查小組今（24）日聲明「並無具體及確切客觀證據證明兩人有私吞財物情事」。對此調查小組李德維感嘆稱「橫看成嶺側成峰」，認為還是要了解更多真相再發言比較好（指馬英九），如今這樣的指控，造成社會與馬英九基金會，付出了這麼大的代價跟成本。對於馬英九指控蕭旭岑收錢是貪污犯，調查小組歷經1個多月調查，今日強調並無具體及確切客觀證據證明2人有私吞財物情事，「無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情」。對此李德維受訪表示，基金會的指控是單方面，但從另一個角度來講，並不是摸到像鼻子就是看到大象，必須要把不同的面向拼湊起來，所以非常遺憾，怎麼會單光從基金會沒有入帳的這個部分來指控？李德維說，馬英九稱違反財務紀律，甚至說出「貪污犯」這3個字，都覺得非常遺憾，畢竟「橫看成嶺側成峰」，所以倒是覺得還是了解事實與真相後再發言比較好，而不是僅從自己的個人意志或者個人的想法來出發。李德維坦言，這對3人小組而言覺得有點遺憾，所謂基金會那樣的指控，造成社會與馬英九基金會，付出了這麼大的代價跟成本。