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▲知名球評考赫德（Colin Cowherd）在節目中盛讚布朗森的降薪決定，直言他為了讓尼克有空間補進布里吉斯（Mikal Bridges）等強援所做出的犧牲，展現了無人能及的大局觀。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26賽季NBA東區決賽第三戰今（24）日移師克里夫蘭騎士隊主場，最終紐約尼克以121：108踏平克城，豪取季後賽10連勝，並在東區決賽取得3：0的絕對聽牌優勢，距離相隔27年重返總冠軍賽僅差最後一哩路。大蘋果軍團距離自1999年後首次重返總冠軍賽又更近一步。在尼克一路高歌猛進的背後，球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）的領袖地位，再次成為全美討論焦點，知名球評考赫德（Colin Cowherd）近日就在體育節目中高度讚揚布朗森，甚至直言如果尼克隊最終成功奪冠，他有機會在未來超越所有人，成為隊史最偉大的球員。考赫德認為，真正能夠說明布朗森價值的，並不是他在常規賽事或季後賽場上砍下多少分、送出多少次助攻的冰冷數據，而是他對未來籃球規劃的超凡眼光與決定。「布朗森應該被當成全聯盟最頂級的超級球星看待，但他本人根本不會刻意去追求這些頭銜，因為他不需要。」考赫德在節目中直言，「你只需要知道一件事：2024年7月，他願意主動少拿錢留在紐約，因為他看見的是更大的未來。」考赫德指出，布朗森當初願意在續約時做出如此巨大的薪資讓步，核心目的就是希望球團能保留更多操作空間，進一步圍繞自己打造最完美的爭冠陣容。事實上，布朗森在轉戰紐約後，倘若等到2025年夏天，他完全可望以自由球員身份簽下一份5年2.69億美元的頂級天價合約。然而，他卻提前在2024年就和尼克管理層達成協議，新合約僅為4年1.565億美元，足足比未來可以爭取的金額少了驚人的1.13億美元（約合35.5億台幣）。「如果最後真的順利拿到總冠軍，那座冠軍對他一輩子的商業與歷史價值，可能遠遠超過1億、甚至1.5億美元。這就是所謂的大局觀。」考赫德表示，「而且如果他真的成功了，也許他會成為史上最偉大的尼克球員。」他進一步提到，布朗森內心非常清楚現在最重要的事情只有贏球，他也完全理解自己的降薪，能夠切實替球隊制服組在操盤時帶來多少實質幫助。「他知道，自己少拿一點錢，就可能讓球隊有薪資空間去透過交易得到布里吉斯（Mikal Bridges）這樣的頂級側翼球員。有些人不需要24小時被外界稱讚、被媒體認可，他就是懂這件事。」本賽季布朗森依舊是尼克隊最穩定的靈魂核心，今晚他再度出賽41分鐘，全場23投11中、包含3記三分彈，穩健轟下全場最高的30分、8助攻與4籃板。不僅在第四節關鍵時刻持續扛起進攻重任，也成為球隊不可動搖的精神領袖。尼克正逐步朝總冠軍賽目標大步前進，他的場外影響力也開始超越單純的球場表現。紐約尼克隊上一次風光奪冠已經要追溯至遙遠的1973年。曾率領尼克拿下隊史僅有兩座總冠軍的「隊長」瑞德（Willis Reed），因此長年被公認為紐約籃球史上的最偉大的代表人物。倘若布朗森）今年真能一鼓作氣，率隊終結超過半個世紀的冠軍荒，他的名字勢必將被深刻銘刻進紐約籃球歷史中，甚至有機會在未來退役時，真正站上尼克隊史最高的位置。