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珍煮丹：小玉西瓜烏龍新品！圈粉張員瑛同款開賣

珍煮丹最新手搖飲料優惠搶先看！

▲大杯「西瓜烏龍」70元、大杯「小玉西瓜冰米露」85元、大杯「小玉西瓜茉莉」70元，還有西瓜保冷袋。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹開賣4公升「珍大一壺」分享壺。（圖／珍煮丹提供）

龜記茗品：5月葡萄季！紫葡蘆薈春等新品開喝

▲龜記「紫葡蘆薈春」開喝。（圖／龜記茗品提供）

麻古茶坊：楊枝甘露2.0開賣！芝芝芒果果粒等芒果季來了

▲麻古「楊枝甘露2.0」北中東部90元、南部85元，「芝芝芒果果粒」北中東部95元、南部90元，「芒果果粒波波」北中東部90元、南部85元，「柳橙芒果果粒茶」北中東部80元、南部75元。（圖／麻古茶坊提供）

鶴茶樓：香瓜金萱青開喝！睽違四年回歸

▲鶴茶樓「香瓜金萱青茶」中杯69元、大杯79元，冰量固定。（圖／鶴茶樓提供）

天氣越來越熱！今（24）日高溫飆38度，4家手搖飲料推出消暑新品優惠，珍煮丹表示，張員瑛最愛的小玉西瓜烏龍回來了，小玉西瓜冰米露、西瓜茉莉開喝；龜記茗品表示，回歸經典「紫葡蘆薈春」，「紫葡三韻紅」與「紅柚紫葡凍飲」全新上市，麻古茶坊芒果季開喝楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒等新品；鶴茶樓則有「香瓜金萱青茶」一次整理。圈粉IVE張員瑛、爆賣百萬杯的「西瓜烏龍」回來了！珍煮丹表示，6月1日開賣西瓜季，除了選用紅肉西瓜汁回歸偶像同款神飲、及夏季限定黃肉「小玉西瓜茉莉」，還首創米香風味的清甜「小玉西瓜冰米露」。今年更開賣4公升分享壺，適合多人聚餐開喝。◾️提醒大家，全台限量贈送，送完為止；活動僅限現場臨櫃購買，恕不接受電話預訂自取或外送，且不與其他優惠併用；保冷袋以購買杯數雙數贈送，買2杯贈保冷袋1個、買4杯贈保冷袋2個，以此類推，如購買3杯僅贈送保冷袋1個，購買5杯僅贈送保冷袋2個。◾️提醒大家，每日限量100張，領完為止。兌換券使用期限為領取後7天內，僅限線下門市兌換。詳細規則請參考平台折價券注意事項。龜記茗品表示，經典人氣飲品「紫葡蘆薈春」夏季回歸，以清茶融合葡萄果香與Q彈蘆薈，清爽酸甜開喝；全新融合花香、蜜香、熟果香的「紫葡三韻紅」，及紅葡萄柚果汁融合葡萄果汁並加入三韻紅萱茶凍的「紅柚紫葡凍飲」也開賣。夏天必喝的麻古芒果季來了！官方表示，熱賣四大天王回歸開賣，愛文芒果碎冰沙融合葡萄柚果粒與芒果果粒、再搭配Q彈綠茶凍與特調椰奶的「楊枝甘露2.0」。還有新鮮愛文芒果碎冰沙結合芒果果粒與綠茶凍、覆蓋香濃滑順芝芝的「芝芝芒果果粒」，愛文芒果碎冰沙搭配芒果果粒、Q彈波波與自製綠茶凍的「芒果果粒波波」，綠茶加入香甜芒果果粒的「柳橙芒果果粒茶」一次開賣。販售門市不含麻古新竹園區F12P1、F12P7商場，售價請依官網及門市菜單公告為準。鶴茶樓表示，今夏推出特殊水果風味飲品「香瓜金萱青茶」，選用當季盛產的台灣美濃瓜打成綿密冰沙，搭配鶴茶樓熱銷金萱青茶，帶有奶香的茶韻襯托甜而不膩的瓜果香氣，還咬得到香瓜果肉，業者透露，整杯果肉用量加了將近半顆美濃瓜，值得一試。