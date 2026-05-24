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NBA東區決賽第三戰，克里夫蘭騎士隊在主場以108：121不敵紐約尼克隊，系列賽總比數來到令人絕望的0：3落後。陣中球星哈登（James Harden）本場表現再度受到外界嚴厲檢視，不僅全場發生6次失誤，更在關鍵的第四節毫無貢獻，慘澹表現引起媒體與球評的不滿。根據數據整理，目前哈登在東區決賽場均助攻3.3次，場均失誤卻有4次，無疑相當不理想。在本場必須贏下的「背水一戰」中，哈登全場15投8中，三分球更是低迷的7投僅1中，僅繳出19分、5籃板、5助攻的數據，卻伴隨著高達6次的失誤。數據統計顯示，哈登在東區決賽至今，場均數據為17.3分5.0籃板3.3助攻，但場均失誤數卻高達4次，投籃命中率與三分命中率分別僅為41.3%與22.7%。更引人詬病的是，哈登在今日第四節關鍵的10分鐘上場時間內，不僅完全沒有出手紀錄，數據單上更是掛蛋，得分、籃板皆為0，對於急需追分的騎士隊而言，這樣的表現無疑是致命的打擊。根據最新數據統計，哈登在本場比賽後，今年季後賽累積失誤總數已達79次，與已經被淘汰的活塞主將康寧漢（Cade Cunningham）並列今年季後賽總失誤榜第一名。知名體育評論員史基普·貝勒斯（Skip Bayless）隨即在社群媒體上開砲，直言在這種關鍵大賽中，完全看不到哈登帶領隊友奮戰的「火焰」與緊迫感。「在最重要的季後賽比賽裡，他打得既沒有能量，也無法感染隊友，」貝勒斯抨擊道，「他太多次在季後賽中展現出那種『失敗者的特質』。」數據媒體《Polymarket Hoops》也殘酷地指出，哈登身為球星，上一次在分區決賽贏下比賽，竟然已經要追溯到8年前的2018年5月22日。這場比賽的落敗，讓騎士隊距離被淘汰僅剩一步之遙。身為球隊核心之一，哈登在東區決賽中不僅未能發揮穩定軍心的作用，頻繁的失誤與外線投射失靈，更成為騎士進攻端的絆腳石。當哈登過去四場比賽的三分球合計28投僅5中時，外界對於他是否具備領軍克服困難的能力，已畫上巨大的問號。