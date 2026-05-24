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可不可熟成紅茶：買一送一！生茶白玉冰淇淋2件99元

▲可不可「生茶白玉冰淇淋」現在2件特價99元。（圖／記者蕭涵云攝）

再睡5分鐘：3款霜淇淋現折10元！飲料組合優惠

▲再睡5分鐘5月25日開賣3款霜淇淋現折10元！還有飲料組合優惠。（圖／再睡5分鐘提供）

夏天今（24）日天氣恐飆高溫38度熱爆，手搖飲料品牌紛紛推出冰品優惠幫消暑，可不可熟成紅茶表示，「買一送一」飲料優惠最後一天，升級版「生茶白玉冰淇淋」特價2件99元；再睡5分鐘也表示，「NAP!n ICE 霜淇淋」限時回歸開賣棉被厚奶蓋與水蜜桃三種口味，現折10元優惠一覽。指定品項：熟成紅茶／熟檸紅茶／金蜜熟成。提醒大家，菜單品項需出現活動折扣字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；下單金額會是折扣後金額；優惠數量有限，售完即止；加料／升級大杯為額外加價購買，不包含於活動優惠中。今年升級回歸開賣的可不可全新「生茶白玉冰淇淋」，以香濃香草冰淇淋搭配未經高度焙火的生茶粉、經典軟Q白玉，大人系甜點；商場店則為單點69元、2件特價109元。限現場購買或電話自取（售完為止）。百萬YouTuber滴妹創立的「再睡 5 分鐘」，夏天也宣布開賣「NAP!n ICE 霜淇淋」三款全新夢幻口味皆為每份55元，「棉被厚奶蓋風味」選用雙重產地乳源，香甜帶有淡淡鹹味，再撒上焦糖肉桂香氣的經典比利時蓮花脆餅碎；特製水蜜桃果漿與四季金萱打造的「蜜桃風味」、與加入奶香的「蜜桃被被風味」，5月25日限定新北樂華店、台中一中店開賣。