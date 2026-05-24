我是廣告 請繼續往下閱讀

調查小組還清白 蕭旭岑：沒有讓母親失望

馬英九轟貪污也不回應 蕭旭岑：忍下來只為保護敬愛的馬前總統

開轟金溥聰「違反做人底線」 蕭旭岑：歷史會記錄醜陋的面孔

感謝鄭麗文力挺 蕭旭岑：政壇多年從未見過的領導人典型

前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，並稱蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，痛批是「貪污犯」，今（24）日調查結果出爐查無證據。對此蕭旭岑發出聲明，過去各種造謠都忍下來，只為了保護自己最敬愛的馬前總統，另痛批金溥聰，明知馬前總統有健康疑義，兩位最親的家人也發聲，還硬推馬出來拍影片，只為了利用來鬥爭他與國民黨，即使犧牲無辜的家庭，包括傷害馬前總統家人的感情，也在所不惜的人，已經違反了做人的底線，任何有良知的人都不能接受，「歷史會記錄下這些醜陋的面孔」。「還我清白，還人間公道」，蕭旭岑表示，感謝馬英九基金會董事會調查小組還他公道，感謝董事薛香川、尹啟銘、李德維，也感謝全程見證的董事夏珍，以及協助調查的公正律師，「在我52歲生日的前一天，讓我給在天上的母親一個交代，感激您們」。此外蕭旭岑感謝馬英九前總統的夫人周美青，感謝大姊馬以南。對長年忠心耿耿追隨馬前總統的幕僚與部屬，所表達的溫暖厚意。母親教誨他，做人最重要的是正派與善良，自己一直秉持著這個信念，誠懇待人，寧可人負我，不可我負人，這麼多年下來，自認沒有讓母親失望。蕭旭岑說，過去3個月，背著不白之冤，始終不去多說什麼。即使背後操弄人士不斷放話、造謠，從一開始所謂「領的薪水太高」的「財政紀律問題」，一路加碼到變成馬前總統口中的「貪污犯」，「我都忍了下來，不為什麼，只為了保護我敬愛的馬前總統」。蕭旭岑表示，如今調查小組還他清白，儘管在董事會正式議決之前，無法談論更多細節，但有幾點要正式公開說明清楚。第一，自己在基金會不管錢，這是待過馬英九基金會的所有同仁都知道的事。有心人士想在裡頭做文章，注定徒勞無功；第二，王光慈堅持，捐給基金會的每一分錢都要合法入帳，根本不存在任何背信與侵佔的可能。必須對得起基金會，必須對董事會負責，必須對社會交代。第三，馬前總統所做的一切，都是馬前總統知情且授意的，重要決策都有事先向馬前總統請示。而且依據馬總統指示，每一分錢都用於基金會公務支出及馬前總統個人身上。從總統府到基金會，這個原則都沒有改變過；第四，相關完整明確的證據，王光慈已提交給調查小組。幾位董事都是專業人士，加上有聲譽卓著的專業律師參與，深信均經過最嚴謹的查核；第五，基金會不是任何個人的私產，對國家社會有責任與公益性，深信多數董事們希望保全馬英九基金會的名聲。對後續相關處理，完全尊重董事會的程序與決定。蕭旭岑說，在台北地方法院證實，馬家人已經正式提出針對馬前總統的「輔助宣告」後，自己終於可以公開說明，因為馬前總統的健康疑義，他誤會、遺忘，甚至妄想所謂「出賣他」、「貪污犯」，他感到很心痛，但知道，這是因為他已經不是本來的他，這是任何人都不願意見到的，馬前總統自己也不想。蕭旭岑直指金溥聰，但是明知馬前總統有健康疑義，兩位最親的家人也發聲了，還硬推他出來拍影片，只為了利用來鬥爭他、鬥爭國民黨，意圖破壞兩岸關係的人，即使犧牲無辜的家庭，包括傷害馬前總統家人的感情，也在所不惜的人，已經違反了做人的底線，任何有良知的人都不能接受，歷史會記錄下這些醜陋的面孔。蕭旭岑強調，自己永遠感念馬前總統，如果沒有馬前總統的提攜，就不會有今天的他，因此打從心底謝謝馬前總統的栽培以及馬家人的體諒。接下來會繼續努力，秉持馬前總統兩岸和平的價值跟信念，繼續推動兩岸交流與和解。蕭旭岑說，在過程中，自己也歷盡冷暖，部分人士看似正派，卻只聽片面之詞，毫無證據地任意詆毀他。有些平素以為真誠相待的友人，更助紂為虐，點滴在心。相反的，有些平常政治主張不同，甚至針鋒相對的朋友，以及許多民進黨與民眾黨的好朋友，公開表態相信我的人格，「我終身不忘。人性的可貴，足以讓我對人間充滿希望，繼續前行」。最後蕭旭岑表示，特別感念國民黨主席鄭麗文，在背後操弄者推動的洶湧波濤中，她毫不猶豫地力挺，給予最堅實的底氣與支撐力量，這是在政壇多年從未見過的領導人典型，今後將無所畏懼，全力襄助鄭主席，讓國民黨重返執政，讓台灣更安全，讓兩岸更和平。