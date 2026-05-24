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韓國女團TWICE的世界巡迴演唱會，昨（23）日來到德國柏林。演唱會上，成員MOMO一時調皮打算捉弄隊長志效，當時志效正在舞台上認真專注地對著台下粉絲說話，MOMO突然從後面悄悄跑過去，冷不防地往志效的屁股上踢了一下，然而想逃跑時卻大跌倒，倒地後更是丟臉到遲遲不敢站起來，讓目睹一切的成員和粉絲都笑瘋。原本計畫惡作劇完就要立刻轉身逃跑的MOMO，然而就在轉身的瞬間，完全沒有注意到定延正穩穩地站在自己的正後方，結果整個人毫無防備地直接迎面撞上定延，當場失去平衡整個人慘摔在地。整個過程被當時站在最近距離的成員們全程目睹。娜璉當場整個人笑倒在地，一旁的SANA也同樣被逗樂到完全笑瘋。至於無辜被踢屁股的苦主志效，本來還想生氣，結果在轉頭發現慘狀後，連忙關心地詢問MOMO還好嗎，趴在地上的MOMO雖然默默點了點頭表示身體沒有大礙，但可能因為太丟臉，依然倒在地上，遲遲不敢站起身來面對粉絲。同樣站在不遠處目睹這一切的台灣成員周子瑜，臉上的表情依舊維持著一貫的招牌淡定與冷靜，彷彿早已對這種成員間的日常打鬧習以為常。演唱會結束後，定延更是發揮相愛相殺的隊友本色，迅速將MOMO撞到自己、隨後慘摔跌倒瞬間的搞笑畫面截圖，直接設成自己與粉絲聊天互動平台的個人頭貼，高調地向所有粉絲分享這個爆笑瞬間。而TWICE官方帳號還發布了成員們重現名場面的大合照，畫面中MOMO橫倒在舞台地板上，而圍繞在身邊的其他成員們則紛紛伸出手指嘲笑她。突如其來的舞台小插曲讓粉絲們笑瘋，直呼MOMO真的是太過呆萌可愛。