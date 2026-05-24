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調查小組還蕭旭岑清白 馬英九：質疑基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋

委任戴遐齡、金溥聰召開記者會 馬英九：破除不當流言還原真相

前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，並稱蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，痛批是「貪污犯」，今（24）日調查結果出爐查無證據。對此馬英九發出聲明表示，調查結果和掌握的具體事證差距過大，令人遺憾，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋情形，已委任基金會執行長戴遐齡、律師及會計師和金溥聰陪同下，儘快召開記者會，向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王2人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。對於調查結果還給蕭旭岑、王光慈清白，馬英九發出聲明表示，經過基金會聘請的法律顧問及會計師協助內部深入調查後，已列舉出多項明確事證、人證以及疑點。為進一步瞭解本案真相，基金會董事會於3月27日特別由董事薛香川、李德維、尹啟銘成立3人調查小組，且本會多次將本案相關事證資料提供給該專案小組，以調查各項事證的真實性，並期待該小組能詳盡閱覽資料並約談相關證人說明。馬英九指出，可惜經過長達近2個月的調查，3人小組不但沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和本會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。「本會不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋之情形？」馬英九說，為秉持勿枉勿縱的公平原則，也維護一生從政的清譽。已決定委任執行長戴遐齡、在本會律師及會計師和金溥聰陪同下，儘快召開記者會，向社會大衆說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王2人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。