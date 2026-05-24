我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA東區決賽今（24）日第三戰落幕，克里夫蘭騎士回到主場仍難擋大蘋果軍團的瘋狂攻勢，最終以108：121再次不敵紐約尼克。這場敗仗讓騎士在系列賽陷入0：3被聽牌的絕望境地，同時也親眼目睹尼克豪取季後賽10連勝。賽後，面對球隊因兩天一賽而暴露出體能崩盤的嚴重危機，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）不找任何藉口，鐵血回應這是「自找的」。騎士在前兩戰客場折戟後，今日回到克城原本期盼重整旗鼓，不料整場比賽自開局後便一路落後，最多甚至落後達17分。在尼克窒息式的換防與55.6%的恐怖團隊命中率壓迫下，騎士隊在下半場再度暴露出第四節斷電的崩盤危機。對此，克里夫蘭隨隊記者丹尼·康寧漢（Danny Cunningham）在比賽進行期間就在社群平台X上點出騎士的最大致命傷：確實，騎士在今年季後賽晉級之路上走得極其艱辛，首輪面對多倫多暴龍與次輪對陣底特律活塞，全都是血戰滿7場才驚險過關，相比輕裝上陣的尼克，體能的巨大消耗無疑在東決這個節骨眼上全面反噬了騎士。本場比賽騎士當家球星米契爾打得相當掙扎，全場21投9中得到23分，但。賽後在接受採訪、被問到面對每兩天打一場的緊湊賽程是否感到極度疲憊時，米契爾顯得十分坦然與硬氣，他直言：與此同時，此役繳出15投8中、攻下19分、5籃板、5助攻卻也伴隨6次失誤的傳奇控衛哈登（James Harden），在賽後記者會上面對0：3隊史從未有人翻盤過的絕對逆境，依然向克城球迷精神喊話、力挺球隊：東區決賽G4將繼續在克里夫蘭主場舉行，退無可退的騎士雙槍究竟能否榨乾油箱中的最後一滴血、阻擋尼克相隔27年重返總冠軍賽的腳步？球迷都在看。