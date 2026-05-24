迎接端午佳節，台中日月千禧酒店推出多款端午粽禮組合，兼具傳承經典與創新風味，包括重量級「經典盆菜裹蒸粽」、個人獨享版「紹酒鮑魚東坡粽」，以及兩款鹹甜素粽，滿足不同族群送禮與團聚需求。即日起至5月底前預購，可享9折早鳥優惠，單筆訂購50組以上再享85折。
日月千禧酒店今年主打的「經典盆菜裹蒸粽」，延續歷年人氣口碑，每顆重達約1.2公斤，集結海陸珍味入餡，包含了紹興酒慢火煨製的東坡肉、依循傳統工法製成的櫻桃鴨腿，以及吉品鮑、干貝、花菇、鹹蛋黃與栗子等豐富食材，展現節慶宴席等級的澎湃滋味。
此外，針對個人享用需求推出約300公克的「紹酒鮑魚東坡粽」，延續裹蒸粽風味精華，兼顧份量與精緻口感。素食選項則推出蛋奶素「松柏長青羅漢粽」與全素「福桂黃金豆沙粽」，前者融合素鰻、猴頭菇與五穀米等食材，後者則以豆沙、桂圓與桂花風味打造甜粽口感，兼顧養生與節慶風味。
此次同步推出四款禮盒組合，價格自880元至2,780元不等，區分三入、六入與綜合禮盒選擇。凡購買任一粽禮組，還可加價1,080元增購經典盆菜裹蒸粽一顆。
業者表示，端午禮盒除適合作為企業贈禮，也希望藉由融合經典與創新的料理設計，讓民眾在節慶中品味不一樣粽香滋味。訂購期間至6月15日止，並提供低溫宅配服務。更多資訊可至台中日月千禧酒店官網查詢。
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此次同步推出四款禮盒組合，價格自880元至2,780元不等，區分三入、六入與綜合禮盒選擇。凡購買任一粽禮組，還可加價1,080元增購經典盆菜裹蒸粽一顆。