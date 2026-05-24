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韓國天王PSY昨（23）晚受邀來到台北大巨蛋，出席《Channel B 棒球音樂祭》，演出過程他帶來〈江南Style〉等經典歌曲，帶著全場興奮狂跳「騎馬舞」，讓大巨蛋周邊住戶家中全地震。活動結束後，PSY的粉絲在社群發文透露，大叔能做到的可不只讓大巨蛋地震，他還曾經從晚上11點開始開演唱會，連唱6小時直至隔天早上5點，笑說那個活動現場才更是失控。PSY受邀參加《Channel B 棒球音樂祭》，一連帶來〈江南Style〉、〈That That〉等經典神曲，瞬間點燃全場氣氛，有趣的是，他還現場要求主辦開燈「我要看有沒有人沒有跳起來」，要求現場粉絲不準坐著、放下手機，只專注在當下的狂歡中，並且帶著數萬名粉絲一起跳騎馬舞，使得大巨蛋周遭住戶被迫地震，上網發文直言不堪其擾。談到PSY的演唱會文化，許多資深粉絲也分享，其實除了每年夏天著名的「Summer Swag」水祭典巡演外，他還有一個超傳奇的聖誕年末傳統，只在首爾舉辦的「All Night Stand」。顧名思義，「All Night Stand」會從晚上11點一路唱到凌晨5點，被粉絲笑說是體力與精神力極限測試，參加過的粉絲分享：「會去看晚上11點演唱會的人都不是普通人，現場瘋到失控！」更有人笑說，因為雷射燈太強烈，演唱會現場根本像在警告觀眾「誰敢拿手機拍，我就讓誰門票變4萬塊」；另外還有粉絲透露，一次因為演唱會結束後地鐵首班車還沒開始，所以PSY直接在原地安可三次到天亮。不過讓粉絲遺憾的是，由於場館維修問題，「All Night Stand」已於2024、2025連續停辦兩年，也讓2023年的場次成為許多老粉心中的「傳說級最後一夜」。從讓全場暴動的「騎馬舞」，到唱整晚的瘋狂體力戰，PSY不只是韓流天王，更是韓國演唱會中充滿代表性的「公演瘋子」。