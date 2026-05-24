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總統賴清德今（24）日特別到嘉義埤仔頭王靈宮參香祈福，致詞時特別提及日前宣布的「0到18歲國家養」，提供每人每月5000元的成長津貼，等於生一個新生兒，國家就給108萬元，此外有人沒有保險，不是公教人員沒公保，也不是勞工沒勞保，也不是農民沒農保，就是參加國民年金，那就是家庭主婦，「以後家庭主婦一個月5000元 ！」賴清德表示，因為台灣經濟好、稅收增加，所以紅利應該要共享，成長津貼小孩長大之後，以後念大學就有錢了，要創業也有錢，當初想法是這樣，而對老人也很關心，所以老農津貼政府每月提高至1萬，就是要照顧農民。賴清德提到，有些人說自己沒保險也沒公保，不是公教人員沒公保，也不是勞工沒勞保，也不是農民沒農保，就是參加國民年金，那就是家庭主婦，「以後家庭主婦一個月5000元 ！」賴清德說，政府還要提高孩子的教育補助、弱勢者、身心障礙者與老人補助，六大弱勢照顧津貼都要來做，因此政府拚經濟，讓經濟好、稅收增加，就是要拿來照顧人民。賴清德提到，現在也不斷在加薪，基本薪資今年再調就超過3萬了，而勞工要照顧，軍公教也要照顧，自己與前總統蔡英文執政10年，已經幫軍公教共加薪了14%，反觀馬英九執政8年只調整3%，大家說民進黨不關心軍公教，沒有這樣的事情，而行政院長卓榮泰日前也提到研議軍公教調薪。賴清德強調，紅利要大家分享，過去大家都聽過「中華民國萬萬稅」，這是國民黨執政時代，但自己跟蔡英文時代都不斷減稅，全台灣有4成到5成的人不用繳稅。