我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓首都馬尼拉北方的安格利斯市（Angeles City）24日凌晨發生重大工安事故，一棟興建中的9層樓建築突然倒塌，造成多人受困瓦礫堆下。當地政府與救難單位已展開大規模搜救，截至目前，至少已有26人獲救，暫時未傳出死亡消息，但當局坦言，仍不清楚是否還有工人受困。根據菲律賓官員說法，事故發生於凌晨約3時，倒塌建築原規劃作為飯店使用，位於馬尼拉以北約80公里的安格利斯市。現場建築結構大面積崩塌，牆面與鷹架嚴重扭曲，大量混凝土與鋼筋壓覆地面，增加救援困難。當地政府指出，事故發生後已立即啟動聯合指揮系統，由消防部門主導搜救作業，減災與管理辦公室負責後勤支援，警方則在現場維持秩序與封鎖周邊區域。安格利斯市長Carmelo Lazatin II也已親赴現場督導救援。根據初步統計，目前已有24人從倒塌建築廢墟中救出，另有2人是從遭波及的公寓式旅館中獲救，其中包括一名51歲馬來西亞籍男子。官員表示，部分受困者仍能與外界保持聯繫，救援人員正設法突破混凝土與鋼筋障礙，盡快將人救出。不過，當局對實際受困人數仍無法確認。現場工程人員表示，平時約有19名工人在夜間留守施工，但一名成功逃生的工地主任則估計，事故發生當時恐有30至40人受困。官方目前正逐一核對獲救者身分，希望失聯工人已包含在生還者名單中。搜救單位指出，現場最大的挑戰之一是建築殘骸極不穩定，加上部分電力線路受損，存在二次坍塌風險，因此必須一邊加固結構、一邊進行挖掘作業。政府也呼籲附近居民避免靠近事故區域，以免影響救援進度。至於事故原因，目前仍在調查中。當地市政工程單位已著手檢查施工紀錄與建築設計，釐清是否涉及施工品質、結構安全或管理疏失等問題。