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法國足球巨星基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）近期在受訪時，談及了他在足球啟蒙時期印象最深刻的賽事——2006年德國世界盃。談到那場傳奇性的決賽，姆巴佩分享了一個有趣的童年趣聞：當時年僅7歲的他，竟然完全沒有感受到席丹（Zinedine Zidane）對馬特拉齊（Marco Materazzi）那記震驚全球的「世紀頭槌」背後的沉重意義，甚至一度以為那是比賽中的「娛樂橋段」。姆巴佩在訪談中回憶道，2006年是他第一次真正理解並熱衷於觀賞世界盃，「當時我才7歲，我和父母一起去法蘭克福看了法國對陣巴西的比賽，那場比賽真的非同凡響，席丹簡直是在球場上創造了傑作，那場比賽非常傳奇。」談到決賽法國對決義大利的那一晚，姆巴佩表示他是在家鄉邦迪（Bondy）附近的球迷區觀看賽事，現場氛圍極佳，「雖然最終的結果並非我們所願，但我依然印象深刻。我記得潘卡（Panenka）點球以及席丹的頭槌。」這位如今的世界級球星坦言，由於當時年紀尚小，他並沒有察覺到該事件的嚴重性，「因為我還小，我就只是笑了出來。我當時了解足球，但並不理解事件的嚴重性。」姆巴佩直言不諱地說：「我當時看到那個頭槌，心裡只覺得：『啊，這真有娛樂性！』……但事實並非如此！我坦白說，我當時真的完全無法理解那一刻的深遠意義。」