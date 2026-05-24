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韓國男團SEVENTEEN成員珉奎近期在直播中，遭到隊友聯手爆料練習生時期的爆笑黑歷史。原來現在貴為時尚寵兒的珉奎，當年竟然經常穿著一件盜版CK（Calvin Klein）內褲。巧的是，如今的珉奎正是CK全球代言人，陳年往事一被翻出，讓他感到無地自容，只能一直反駁：「那真的不是我買的！」先是勝寛爆料珉奎的黑歷史後，Vernon接著在一旁開玩笑吐槽，珉奎從練習生時期開始，就對這個時尚品牌抱持著巨大的渴望，如今珉奎從買不起、到慢慢買得起，最後甚至成功翻身，過程實在讓人欣慰，一邊說還一邊搞笑地鼓掌。珉奎無奈反駁，強調那件盜版內褲根本就不是自己的，而且自己也從來沒有買過這種東西。勝寛隨即犀利反問，既然衣服不是本人的，為什麼珉奎當年老是要穿別人的內褲？珉奎則委屈地吐露，當時在宿舍裡那就是一條沒有主人的內褲，而自己那時候剛好沒有換洗內褲穿，反正都沒人拿、穿在裡面別人也看不到，所以就乾脆拿來穿了，直率的自白再度讓全場爆笑。事實上，珉奎在2024年2月就已經正式獲得官方青睞，晉升為Calvin Klein的品牌大使與代言人。近年來珉奎多次為了品牌拍攝性感時尚大片，結實的冰塊腹肌與精壯身材驚豔全球。