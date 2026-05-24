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▲吳大維（左起）、許效舜、李明依、小鐘參加匹克球名人賽，許效舜自嘲是「輪椅組」來參賽。（圖／記者朱永強攝）

▲TPA台灣匹克球聯盟舉辦的名人賽，不少藝人共襄盛舉。（圖／記者朱永強攝）

TPA 台灣匹克球聯盟今（24）日於台北101水舞廣場盛大舉辦101名人賽，曾國城、吳大維、李明依、小鐘、張家瑋等藝人都來參加。李明依過去在《康熙來了》被狄鶯打槍教育理念，現在狄鶯兒子孫安佐上傳噴火槍影片遭法院裁定羈押禁見，李明依被問到教育小孩，強調自己沒辦法建議別人，但表示爸媽要以身作則。李明依和狄鶯曾一起在《康熙來了》談自己的管教方式，狄鶯頻頻打槍李明依的開放態度，李明依認為孩子的人格比較重要，覺得有用的人不一定成績好，狄鶯則反嗆：「你要教育他可以考第一名就考第一名，不能考就算了，因為你當媽媽，他還小他不懂，你就要教他。為什麼很多那種年輕人，被關的時候那一天那罵媽媽都不教我，大概就是那個媽媽。」擺在現在來看，顯得格外諷刺。狄鶯的26歲兒子孫安佐因上傳噴火槍影片遭法院裁定羈押禁見，反觀李明依的兒子並未有任何奇怪的舉動。李明依今受訪時表示：「家長要以身作則，我出來打匹克球就是希望小孩也要多運動，要記住傷害自己跟危害社會的事情盡量不要做。」媒體好奇她對於孫安佐的看法，她不願被捲口水戰，明白表示：「我沒辦法建議別人的小孩怎麼做，我覺得為人父母確實不容易，但是小孩也大了，20幾歲了，應該要懂事了。我們沒有一定要為這個社會養出一個精英，但可以幫這個社會養出一個好人，爸爸媽媽們加油。」小鐘自稱跳ILLIT新曲〈it's me〉被韓國官方轉發，使得不少韓團的台灣粉絲都怕偶像被他「染指」。他打趣稱和李明依、許效舜等都是「樂齡組」，之後會有「長照組」參加比賽，許效舜則自虧是「輪椅組」。小鐘跳韓團舞逐漸成為特色，雖然被網友調侃舞姿太僵硬，自己也形容在「復健」，竟被韓國官方轉發，造成更加熱烈的話題，不禁自嘲已經引起台灣粉絲在募資、準備提告。