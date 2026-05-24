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前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，並稱蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，痛批是「貪污犯」，今（24）日調查結果出爐查無證據。對此金溥聰表示，2人都是舊屬，當初是自己引薦給馬英九的，有絕對責任幫他處理好這2人的問題，對於外界指控邪惡影武者回來奪權，不解一個基金會有什麼權可奪？「只知道任何人都不應該因為總統馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他」。金溥聰表示，從29歲開始跟隨前總統馬英九超過30年，是自己一輩子的長官，今年2月小年夜前，馬把自己和家人從越南度假叫回來，要他協助調查蕭旭岑和王光慈2人背著他做的許多事，而於情於理都無法拒絕馬的要求，更何況蕭、王2人都是舊屬，當初是他引薦給馬，「我有絕對的責任幫他處理好這2人的問題」。金溥聰說，自從蕭、王2人被解職的事件曝光後，自己受到排山倒海的各種抹黑把他妖魔化，一下打成美國CIA的棋子、專門出來破壞兩岸和平交流，一下子又形容是個邪惡影武者回來奪權，但不解一個基金會有什麼權可奪？「只知道任何人都不應該因為總統馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他」。金溥聰表示，事發這2個月來，馬每次和他互動時都非常難過、感慨萬千，並堅持一定要循法律途徑解決此事；對於董事會3人調查小組的蓄意延宕，疑是刻意包庇，他也深感無奈。自己非常明白馬希望維護自己一生最重視清廉操守的決心，也責無旁貸必須協助他處理好此事。金溥聰說，關於馬總統家人對總統及馬英九基金會如何收尾的任何想法，完全尊重。也希望馬能持續受到好好照顧、安享晚年。最後金溥聰強調，馬堅持其身體狀況和員工能不能違法亂紀是兩回事。對於委託其釐清真相，自己仍必須對馬總統的付託有所交代，必須把這段時間協助調查所發現的各項事證公諸於世，交由社會公評，「這是還馬前總統堅持清廉的一個公道」。