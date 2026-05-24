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▲美國隊2026世界盃26人名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

美國男子國家足球隊（USMNT）總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）於近日正式敲定參與2026年世界盃的26人豪華陣容。這份名單不僅涵蓋了普利希奇（Christian Pulisic）、麥肯尼（Weston McKennie）與亞當斯（Tyler Adams）等旅歐主力，更包含多名備受期待的年輕新星，預計將於下週二在紐約正式對外公布。本次名單中最引人矚目的焦點，莫過於效力於門興格拉德巴赫的雷伊納（Gio Reyna）。儘管他自去年12月以來未能在俱樂部賽事中先發上陣，但波切蒂諾仍看重其無與倫比的創造力與製造意外的能力，最終決定將他納入陣中。然而，名單中最遺憾的遺珠是里昂中場特斯曼（Tanner Tessmann）。原先預期他能從肌肉傷勢中康復，但波切蒂諾向來對傷病風險採取謹慎態度，在評估其體能狀況未達標後，決定忍痛割愛。波切蒂諾過去曾多次在球員未達最佳狀態時將其排除在名單外，此次也不例外。本屆美國隊名單展現了強大的後防深度，共有10名後衛入選，其中包括以多功能性著稱的史卡利（Joe Scally），他能在邊後衛、翼衛及中後衛之間靈活切換，成功獲得教練團青睞。此外，效力於墨西哥美洲隊的進攻好手曾德哈斯（Alejandro Zendejas）憑藉在季後賽近5場比賽中繳出4進球、2助攻的亮眼表現，強勢擠進名單，這也導致深受波切蒂諾賞識的皇家鹽湖城中場盧納（Diego Luna）意外落選。本次名單共有13名球員是首次參加世界盃，展現了國家隊的新舊交替。美國隊將於6月12日在加州英格爾伍德的SoFi體育場迎來小組賽首戰，對手為巴拉圭。波切蒂諾雖然將在週二正式宣布名單，但按照FIFA規定，仍可在6月1日前進行最後確認。此後，僅能針對嚴重的傷病情況進行替換。儘管陣容在中場核心位置顯得較為薄弱，但隨著泰勒·亞當斯與麥肯尼的領軍，加上蒂爾曼（Malik Tillman）可能回撤支援中路，美國隊已準備好在主場球迷面前展現爭冠競爭力。📌美國隊2026世界盃26人名單門將 (3人)：Chris Brady、Matt Freese、Matt Turner📍後衛 (10人)：Max Arfsten、Sergiño Dest、Alex Freeman、Mark McKenzie、Tim Ream、Chris Richards、Antonee Robinson、Miles Robinson、Joe Scally、Auston Trusty📍中場 (4人)：Tyler Adams、Sebastian Berhalter、Weston McKennie、Cristian Roldan📍攻擊中場/邊鋒 (6人)：Brenden Aaronson、Christian Pulisic、Gio Reyna、Malik Tillman、Tim Weah、Alejandro Zendejas📍前鋒 (3人)：Folarin Balogun、Ricardo Pepi、Haji Wright